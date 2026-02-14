Нападавший был обезврежен полицией и доставлен в больницу в тяжелом состоянии и позднее скончался. Его личность не раскрывается, сообщает Euronews

Фото: LP / Delphine Goldsztejn

Стрельба произошла в самом центре столицы Франции. Мужчина, вооруженный холодным оружием, попытался напасть на жандарма под Триумфальной аркой и был застрелен вторым присутствующим жандармом, сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел вскоре после 18:00, во время зажжения огня Неизвестного солдата. Нападавший был арестован и доставлен в больницу. Позже он скончался. О других пострадавших не сообщается.

Мужчина, проживавший в Сена-Сен-Дени, уже был известен властям, сообщил источник, близкий к расследованию, на условиях анонимности.

На месте происшествия был выставлен большой отряд охраны. Национальная антитеррористическая прокуратура объявила о начале расследования.