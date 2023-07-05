У журналистов – своя аллея

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Айдана Искакова

Накануне дня рождения города столичные труженики пера и микрофона получили очередной подарок – Аллею журналистов. Очень символично, что находится она напротив здания объединения «Қазақ газеттері», где расположены офисы двух общенациональных газет – «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».

 

фото Ерлана Омара

На месте старого полузаброшенного сквера, испещренного множеством труб и рвов от коммунальных сетей, в считанные дни выросла новая современная аллея с выложенными дорожками, специальными островками отдыха со скамейками и качелями, бронзовыми инсталляциями. Одна из них – центральная – выполнена в форме развернутой газеты, на которой вырезаны фигуры двух столпов отечественной журналистики XIX и XX веков – Ахмета Байтурсынулы и Шерхана Муртазы. Здесь же вы найдете логотипы первых национальных газет и ныне существующих печатных изданий, республиканских телеканалов и информационных агентств. Вторая инсталляция под названием «корреспондент и оператор» посвящена труду журналистов-телевизионщиков и представляет из себя фигуры оператора телевидения и журналиста с микрофоном в руке, берущего интервью.

В торжественной церемонии открытия Аллеи приняли участие министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, аким Астаны Женис Касымбек, ветераны СМИ, руководители республиканских газет и телеканалов, а также депутаты маслихата.

В своем приветственном слове министр Дархан Кыдырали отметил, что Аллея журналистов является символом преемственности национальной духовности и продолжением пути великой казахской интеллигенции.

– Ровно два года назад с учас­тием Главы государства в этом же районе был открыт памятник деятелям Алаша. Теперь открываем аллею, которая станет площадкой, где будут собираться журналисты и праздновать свои успехи и достижения. Парк журналистов, переходящий в аллею писателей, демонстрирует наследие национальной духовности, – сказал министр.

С открытием аллеи поздравил собравшихся и глава города ­Женис Касымбек, подчеркнувший, что за 25 лет наша столица стала не только административным, но и духовным, творческим и культурным центром. И закономерно, что сегодня центральные офисы самых крупных СМИ находятся в Астане. Как отметил аким города, труд работников СМИ ответственен и сложен. Благодаря их газетным статьям и телевизионным репортажам жители и гости столицы получают оперативную и важную информацию.

– Хочу выразить свое глубокое уважение и благодарность представителям СМИ за неустанную работу и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения! – сказал Женис Касымбек.

Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамза­бекұлы в свою очередь поблагодарил идейных вдохновителей этого проекта – Министерство информации и общественного развития – и непосредственных авторов их воплощения – акимат столицы – за отличный подарок.

– Аллея расположилась между улицами, носящими имена двух великих сынов степи – Абая и Кенесары, символизирующих такие качества, как мудрость и смелость. Сегодняшним журналистам эти качества нужны, как воздух, – подчеркнул он и выразил надежду, что отечественная журналистика достигнет еще больших высот.

О непреходящей роли печатных изданий говорил в своем выступлении известный журналист, писатель, переводчик и общественный деятель Сауыт­бек Абдрахманов. Именно при его руководстве главной нацио­нальной газетой было построено нынешнее 8-этажное здание, а улица получила название газеты «Egemen Qazaqstan».

– Я благодарен всем, кто приложил руку к данному проекту, и рад, что непростой труд журналиста высоко оценивается и получает такое внимание со стороны государства, – отметил он.

Тот факт, что аллея расположилась напротив здания ТОО «Қазақ газеттері», которое сегодня объединяет более десятка различных изданий, в том числе республиканские газеты «Egemen Qazaqstan» и «Казах­станская правда», глубоко символичен. Работники СМИ внесли немалый вклад в формирование имиджа Астаны, которая в этом году празднует свое 25-летие. И открытие новой аллеи можно воспринимать в том числе как дар ветеранам журналистики.

#Астана #СМИ #Қазақ газеттері #аллея #аллея журналистов #Egemen Qazaqstan

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