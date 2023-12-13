Учащихся второй смены снова перевели на дистанционку в Астане

Занятия для школьников второй смены сегодня проходят в офлайн-формате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в управлении образования столицы, в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Стоит отметить, что в Астане в последние дни установились сильные морозы.