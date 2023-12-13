Учащихся второй смены снова перевели на дистанционку в Астане
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Занятия для школьников второй смены сегодня проходят в офлайн-формате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны
Как сообщили в управлении образования столицы, в связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.
Стоит отметить, что в Астане в последние дни установились сильные морозы.
«По данным РГП «Казгидромет», 13 декабря в городе ожидается понижение температуры воздуха до 33 градусов ниже нуля. Во избежание получения травм и обморожений просим граждан соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице», — напомнили в городской администрации.