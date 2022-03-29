Участие в реформировании армии обсудили с руководством Минобороны ветераны Вооруженных сил

В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова состоялась конференция, в которой приняли участие представители ветеранских организаций. Основной темой конференции стала реализация поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по дальнейшему развитию армии, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков рассказал, что сегодня первоочередные усилия направлены на развитие Сил специальных операций, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и системы территориальной обороны.

Пристальное внимание уделено повышению мобильности войск, оснащению современным вооружением и военной техникой, совершенствованию системы боевой подготовки, военного управления, образования и кадровой политики, мерам по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, а также повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы.

– Основные подходы развития Вооруженных сил заложены в Стратегии национальной безопасности и Концепции строительства и развития до 2030 года. Верховным главнокомандующим поставлена задача по совершенствованию Вооруженных сил, повышению их боевого потенциала, – отметил министр. – Реализация озвученных мер по переформатированию деятельности обеспечит поддержание их боеготовности и комплексное развитие.

Руководитель военного ведомства выразил уверенность, что ветеранские организации, богатый профессиональный опыт ветеранов могут оказать большую поддержку в модернизации армии.

Заместитель председателя Центрального совета Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов отметил, что использование потенциала ветеранских организаций станет залогом успеха в решении задач подготовки войск, материально-технического обеспечения и воспитания личного состава в духе преданности народу Казахстана.

Особую роль занимает участие ветеранов в работе с подрастающим поколением. В рамках реализации поручения Главы государства Министерством обороны выработаны меры по повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы, проводится масштабная военно-патриотическая работа.

В ветеранских организациях состоят тысячи активных, имеющих опыт служебной и боевой деятельности граждан, готовых содействовать развитию казахстанской армии.