Насихат Оркушпаева
Ежегодно на счета несовершеннолетних казахстанцев поступают деньги в рамках инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым программы «Нацфонд – детям». После достижения 18 лет гражданин нашей страны может использовать средства на улучшение жилищных условий или обучение. В числе тех, кто уже распорядился деньгами, – жители Жамбылской области Ахмедияр Умирбек и Нуржигит Жумадил.

коллаж Павла Цедилина

Студент КазНУ им. аль-Фараби Ахмедияр Умирбек о программе «Нацфонд – детям» узнал еще в школе. И эту новость все ученики и их родители тогда восприняли на ура, поскольку, как говорит Ахмедияр, программа имеет большой потенциал и оказывает реальную поддержку молодежи.

– Как только мне исполнилось 18 лет, обратился в отделение Отбасы банка. Там мне детально рассказали об этой программе и ее условиях. В итоге свои средства я перевел на образовательный депозит. Думаю, в будущем мне они пригодятся, – говорит молодой человек.

А Нуржигит Жумадил накопленные средства уже использовал для оплаты обучения. Как только студент Жамбылского медицинского колледжа узнал о проекте, сразу же обратился в Отбасы банк.

– Консультант разъяснила мне все условия и посоветовала использовать средства для оплаты обучения. Я так и сделал. Уверен, эта программа для многих может стать стартовой площадкой, отличным заделом на будущее, – говорит Нуржигит Жумадил.

Напомним, что программа «Нацфонд – детям» официально стартовала 1 января 2024 года, и уже через месяц были произведены первые начисления. Получателями стали дети, родившиеся в период с 2006 по 2023 год включительно. По информации, опубликованной на сайте Единого национального пенсионного фонда, граждане Казахстана, рожденные после 2023-го, становятся участниками программы автоматически. Родители или законные представители могут видеть суммы начислений через приложение eGov mobile, на сайте kids.enpf.kz и в банковских сервисах. В 2024 году сумма начисления на каждого ребенка составила 100,52 доллара. В 2025-м – 129,38 доллара, а в текущем – 130,71 доллара.

По информации пресс-службы Отбасы банка, с начала реализации программы «Нацфонд – детям» общая сумма, внесенная 18-летними казахстанцами на депозиты (образовательные и жилищные), составила 9,1 млрд тенге. В банке напоминают, что заявки на улучшение жилищных условий либо оплату образования подаются онлайн на платформе enpf-otbasy.kz. За два года через данный сервис было одоб­рено 187 тыс. заявок.

«Чаще всего средствами из Национального фонда казахстанцы пополняют вклады. На платформе enpf-otbasy.kz по этому направлению было обработано 112 818 заявок. В итоге на депозиты поступили 9,1 миллиарда тенге. Кроме того, средства из Нацфонда можно добавить в счет первоначального взноса при покупке квартиры в кредит или включить их в сумму при полном расчете за жилье. Те, кто желает внести средства по направлению образования, пополняют образовательный депозит «AQYL», а также погашают часть платежа по ранее оформленному кредиту на обучение», – сообщила пресс-служба Отбасы банка.

Допустим, если казахстанцам нет необходимости платить за обучение, то имеющиеся накопления из Нацио­нального фонда можно перечис­лить на депозит в Отбасы банке. В чем преимущество? Как объясняют в финансовом институте, даже небольшие средства работают на вкладчика. На них начисляется вознаграждение банка в размере 2% и премия государства в размере 20% (на сумму не более 200 МРП). ГЭСВ по депозиту – до 14% годовых (с учетом премии государства). Наличие депозита поможет молодому вкладчику купить собственное жилье с меньшими затратами. При регулярном накоплении сберегательного счета можно гарантированно получить заем по ставкам от 3,5 до 8,5% годовых. Кроме того, повышаются шансы на участие в программах банка со сниженным первоначальным взносом и ставкой вознаграждения, в том числе в программе «Наурыз».

– Чем раньше начать копить, тем быстрее можно достичь необходимого уровня сбережений и повысить оценочный показатель. Это повлия­ет на ставку по кредиту. Ведь чем выше оценочный показатель, тем ниже ставка, меньше ежемесячный платеж и переплата. Регулярные пополнения позволят взять кредит без подтверж­дения дохода, – прокомментировали в пресс-службе Отбасы банка.

Как воспользоваться системой enpf-otbasy.kz и перечислить средства из Нацфонда? Нужно зайти на платформу, используя электронную цифровую подпись. Следую­щий шаг – открытие текущего счета. Если участник программы «Нацфонд – детям» уже является клиен­том Отбасы банка, то текущий счет открывается на платформе. Если нет, то текущий счет можно открыть в мобильном приложении Отбасы банка. Открыть счет можно и на портале «Баспана маркет» (otbasybank.kz), в отделениях банка, с помощью консультантов или посредством видеозвонка, пройдя на сайт hcsbk.kz. Затем в личном кабинете на платформе enpf-otbasy.kz нужно сделать запрос на изъятие средств из ЕНПФ и выбрать цель. Когда средства из ЕНПФ поступят на текущий счет, клиенту необходимо приложить подтверждающие документы целевого использования средств. Банк проверит заявку, вложенные документы и при положительном решении перенаправит деньги по целевому назначению.

На сегодняшний день многие казахстанцы еще не использовали свои накопления, полученные от инвес­тиционного дохода Национального фонда. Они хранятся на их счетах в ЕНПФ. Но важно помнить, что на них никакой доход не начисляется. Если эти средства не использовать в течение 10 лет, то их переведут на пенсионный счет клиента.

