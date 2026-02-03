«Никакие деньги не стоят потерянных лет с детьми»: откровения сестры осужденной из мест лишения свободы

Эта история — пронзительное напоминание о том, как легко один неверный шаг может изменить всю жизнь. Айгуль находясь на свободе, тесно общается со своей сестрой, которая отбывает наказание в учреждении Акмолинской области

Женщина приговорена к пяти годам и шести месяцам заключения.

"Она постоянно говорит: "Ни за какие деньги я бы больше не совершила преступление", — делится Айгуль . — "Находясь здесь, потеряв столько времени, я упустила самое главное – быть со своими детьми, воспитывать их". Это горькое осознание приходит слишком поздно, но оно приходит.

Представляясь посредником с "особыми связями", она обещала гарантированное поступление в ВУЗы.

Цена такой "помощи" была высока — десятки, а то и сотни тысяч тенге. Взамен — лишь обещания и фальшивые заверения. Когда деньги были получены, "благодетельница" просто исчезала, оставляя за собой разбитые мечты и финансовые потери.

Этот обман не остался безнаказанным. Наказание гораздо страшнее, чем может показаться на первый взгляд.

Сегодня, осуждённая женщина, понимая всю тяжесть своего положения, призывает школьников, молодежь быть бдительными:

"Скоро вы будете поступать в учебные заведения,  помните - мошенники не дремлют. Не поддавайтесь на их уловки, будьте осторожны, а ещё …не повторите моей ошибки. Лёгких денег не бывает, чужие слезы вернутся с лихвой, за ними всегда стоит горькая расплата, исправить которую порой просто невозможно".

Это слова человека, который прошел через реальные последствия и теперь хочет уберечь других. У раскаявшейся женщины сегодня растет маленькая дочь, которую она изредка видит по онлайн связи, девочка мамой называет другую женщину, старшего сына воспитывает бабушка, семья распалась, муж ушел сразу, как ее осудили.

"Осознание потери материнства, упущенных лет, проведенных вдали от семьи, стало её самым суровым приговором, - говорит Айгуль, - это не просто слова раскаяния – это глубокое понимание того, что никакая выгода не может компенсировать разрушенную жизнь. Именно поэтому из-за решетки она призывает всех школьников,  абитуриентов быть предельно бдительным, не поддаваться на любые, даже самые заманчивые, мошеннические уловки. Проверяйте информацию, доверяйте официальным источникам».

