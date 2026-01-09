В его личном архиве – на­стоя­щая сокровищница: свыше 200 пленок прошлых лет и более 35 тыс. цифровых фотографий, запечатлевших исторические события, тихие улочки, уникальную природу и здания, исчезнувшие с лица города, но сохранившиеся на снимках энтузиаста.

Николай Мовчан родился в 1947 году в семье фронтовика. Увлечение фотографией привил ему отец, работавший вместе с другом-фронтовиком в фотокиоске на площади Абая в Семипалатинске.

– Отец и его коллега Платон Акимович Ващук часто брали меня с собой. Мне разрешали помогать проявлять пленки, – вспоминает Николай Алексее­вич. – Конечно, и фотографировать давали, но те снимки, к сожалению, не сохранились.

Первую серьезную камеру – «ФЭД» – Николай Алексеевич приобрел­ в 21 год и начал снимать улицы Семипалатинска, пейзажи его окрестностей. В 1970-х годах в городе стали массово сносить старые здания: понимая, что память о них останется только на фотографиях, он решил сделать как можно больше снимков. На протяжении многих лет фотограф-любитель без устали обходил улицы и переулки Семея, запечатлевая интересные дома, здания и природные уголки. Ради удачного кадра он не жалел пленки, делая по два-три снимка каждого объекта.

Сегодня в его коллекции есть фотооборудование разных лет – от первой пленочной камеры «ФЭД» до современных цифро­вых фотоаппаратов.

– Работать с пленочной камерой интереснее, – считает Николай Мовчан. – Можно самому менять выдержку, экспозицию, обрезать кадр. Но у цифровой фотографии свои преимущества: неограниченное количество кадров, отсутствие надобности в расходных материалах и работы в темной комнате.

В молодые годы Николай Алексеевич экспериментировал с пленками, создавая диа­фильмы, которые в то время заказывали только в специализированных лабораториях в Москве. Несмотря на огромный объем собранного материала, он долгое время не выставлял свои работы, считая их недостаточно профессиональными. А сегодня его фотографии – настоящий раритет, ценный источник информации об истории Семея для нынешнего и будущих поколений.

Увлечение фотографией привело Николая Мовчана и к крае­ведческой работе. Он начал публиковать свои снимки в социальных сетях, рассказывая об истории родного города. К его удивлению, нашлось много единомышленников, любящих Семей. Его фотографии помогают людям, уехавшим из города, ощущать связь с малой родиной. Николай Алексеевич фотографирует интересующие их улицы и дома, делая им «маленькие сюрпризы».

Несмотря на свой преклонный возраст, Николай Алексее­вич всегда в центре событий, происходящих в городе. Выезжает он и в экспедиции, которые организовывает краеведческое общество «Прииртышье». Там он познакомился с профессиональным фотографом Андре­ем Куряшкиным, который помогает ему оцифровывать фотоархив. По словам коллеги, в архиве Николая Мовчана есть уникальные кадры, например, серия снимков ночного Семипалатинска 1970–1980 годов.

По предложению членов краеведческого общества «Прииртышье» Николай Мовчан намерен передать свой огромный фотоархив в Центр документации новейшей истории Семея, чтобы его работы стали доступны для исследователей и всех, кто интересуется историей города.