Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня Михаил уверенно обходит цех, проверяя работу станков. Он — мастер механического участка на крупном заводе, человек, от которого зависит бесперебойная работа оборудования. Но еще несколько лет назад его жизнь выглядела совсем иначе, а будущее казалось безнадежным.

Михаил рос обычным парнем, но в начале «десятых», поддавшись влиянию плохой компании и жажде «легких денег», совершил роковую ошибку. Юношеское легкомыслие и неумение вовремя остановиться привели к совершению тяжкого преступления — группового разбойного нападения. Приговор был суровым — 10 лет лишения свободы в учреждении строгого режима.

Уже за колючей проволокой, к Михаилу пришло осознание - молодость уходит, и если ничего не изменить, после освобождения его ждет пустота.

Он поступил в учрежденческий профессиональный колледж. По его словам, тогда он впервые подошел к токарному станку. Сначала просто из любопытства, а потом затянуло, вспоминает он.

«Старательный и ответственный студент, думаю он сможет и дальше пойти, у него все получится, - так отзывалась о Михаиле Галина Бонар, заведующая колледжем при учреждении, мастер-технолог. На практических занятиях в колледже он научился выполнять несложные операции, вытачивая простые детали. Именно в стенах учреждения закладывался фундамент его нынешнего профессионализма».

Освободившись после десятилетнего срока, Михаил столкнулся с суровой реальностью. Человеку с «пятном» в биографии сложно найти работу . Когда его приняли на завод в токарный цех, он сам не верил своему везению. Чтобы расти профессионально, он поступил на заочное отделение высшего колледжа. Днем работал у станка, а по вечерам изучал чертежи и технологические процессы.

Упорство дало результат. Получив диплом по специальности «Технология машиностроения» с квалификацией «техник-механик», Михаил получил и новую должность. Его опыт, помноженный на теоретические знания, позволил ему занять место мастера механического цеха.

Сегодня он обслуживает сложное оборудование завода и руководит коллективом. Коллеги ценят его за твердый характер и золотые руки. Михаил — живое доказательство того, что даже после совершения тяжкого преступления и долгого срока в колонии можно вернуться в общество полноценным человеком.