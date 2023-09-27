Учеба для всей семьи

Нынче обучение в школе – процесс, в котором участвуют почти все члены семьи. Особенно в начальных классах, когда необходимо отводить и приводить ребенка, вместе делать домашнее задание или искать альтернативу в виде репетиторов, центров продленного дня, а еще обязательно присутствовать в родительских чатах, да и вообще держать руку на пульсе. В чем причина того, что взрослые стали активными участниками учебного процесса? Программа сложная? Дети стали менее самостоятельными? Время диктует свои правила, и надо с младых ногтей воспитывать конкурентоспособного человека?..

Место встречи изменить нельзя

С началом учебного года у родителей, имеющих детей школьного возраста, меняется многое: распорядок дня, маршруты следования, ценности и даже место жительства. В последние годы в больших городах нередко жители сдают свою квартиру и переезжают в жилье поближе к школе, где учатся дети. Особенно если они выбрали какую-нибудь необычную школу, куда попасть непросто.

Так, например, семья Асановых из Алматы на девять месяцев оставляет свой дом в пригороде и перебирается в съемную квартиру, поближе к школе детей. По их мнению, именно в той школе они получают лучшие знания, а та, что близко к дому, из категории «слабых».

– Мы делаем это ради детей, чтобы они получили качественное образование, – объясняют они свое решение.

Конечно, это весьма субъективное мнение, но таких случаев немало, и не только в Алматы, но и в других городах.

Также сейчас много семей, где один из родителей, чаще это мама, вовсе оставляет работу и посвящает себя детям, когда они идут в школу. И пока один взрос­лый трудится, зарабатывая на жизнь, другой возит их в школу, на кружки и секции, к репетиторам, активно участвует в жизни школы и класса. Сейчас это стало почти трендом: каждая третья мама, например, в нашем, втором классе – домохозяйка.

– Иначе невозможно, совмещать работу и школу детей – невыполнимая задача, – говорят они.

То есть налицо факт, когда учеба в школе стала центральной жизненной задачей, вытеснив другие. Плохо это или нет, судить не будем, а попробуем разобраться в причинах такого явления.

Без «домашки» жизнь – сказка

Домашнее задание – одна из наболевших тем для большинства родителей, особенно учеников начальных классов. И хотя по установленным стандартам в первом классе домашнее задание давать не должны, на деле происходит по-другому. Времени, отведенного на урок, недостаточно, чтобы освоить весь материал, поэтому «домашка» есть с первых дней.

Со второго класса, когда ученикам уже начинают ставить оценки, домашнее задание входит прочно в жизнь каждой семьи. На выполнение заданий требуется ежедневно не менее двух часов. Младшеклассник чаще всего самостоятельно выполнить их не может, поэтому подключаться приходится родителям. Но работающим взрослым это не всегда под силу, потому что элементарно не хватает времени. Учеба у детей нередко во вторую смену, а значит, приходят они со школы наравне с родителями. Вечером сил и ресурсов на то, чтобы грызть гранит науки, нет. С утра же нужно на работу. Вот поэтому за пару недель до начала учебного года актуальным для многих родителей стал вопрос поиска развивающих центров с группой продленного дня.

В столице таких центров пруд пруди. Возле каждой школы и ЖК, в бизнес-центрах, в цокольных этажах многоэтажек – где только они ни располагаются. Средняя цена со стандартными услугами (выполнение домашнего задания), а это несколько часов в день, начинается от 45 тыс. тенге в месяц. Если же центр предоставляет перекус, обычно это нехитрые бутерброды и напиток, ценник меняется, и тогда за месяц нужно выложить от 65 тыс. тенге и больше.

В управлении образования, куда мы обратились с вопросом, точного количества центров, оказывающих услуги по дополнительному образованию, назвать не смогли. Таких данных у них просто нет, и их деятельность этому ведомству неподотчетна.

Это бизнес, причем весьма доходный, к тому же действует мораторий на проверки.

По сути, родители доверяют детей бизнесменам от образования, многие из которых не удосуживаются соблюдать элементарные правила ведения такого бизнеса. И не каждый родитель знает, что, прежде чем вверять в руки сотрудников центров свое дитя, следует поинтересоваться наличием у них определенных документов. А именно: устава или положения организации, где написано, что они могут заниматься дополнительной образовательной деятельностью; регистрации в органах юстиции. Кроме того, обязательно должен быть заключен договор между учреждением и родителем о предоставлении услуги. Этот договор подтверждает, что учреждение несет полную ответственность за ребенка на время пребывания в его стенах. И если вдруг с ним что-нибудь случится, организация будет отвечать по всей строгости закона.

Это в идеале. Однако на деле подобных документов у многих центров нет. В лучшем случае есть регистрация в юстиции, скопированный у других устав, а вот договор заключать они не торопятся. Да и не говорят вообще родителям, пришедшим к ним, что такой договор необходим. Из шести центров, которые я обошла лично, про договор не сказали ни в одном. В трех из них, когда я заикнулась о документе, разговор «свернули», в двух по­обещали спросить у руководства, а в одном девушка-администратор, сделав большие глаза, спросила: «Вы, что ли, нам не доверяете? Мы уже три года работаем!»

Отводя ребенка в развивающий центр или группу продленного дня, родители целиком и полностью отдают его во власть их сотрудников, основываясь лишь на доверии, притом авансом. Ведь поинтересоваться наличием у преподавателей диплома о педагогическом образовании, дающем ему право работать с детьми, тоже не приходит в голову большинству.

Так что же с «домашкой»? Если родители физически не успевают, подходящих центров и репетиторов нет, то как быть? И нужно ли вообще домашнее задание, особенно в начальных классах? Эти и другие вопросы мы адресовали Министерству просвещения. В положенный срок пришел ответ от эксперта – директора Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Сейфуллы Смаилова.

На вопрос о том, насколько оправданна практика домашних заданий ученикам 1-4-х классов, ведь самостоятельно выполнять их дети, особенно первоклашки, зачастую не в состоянии, он ответил следующее: «Действующие стандарты и учебные программы направлены на формирование и развитие навыков функциональной грамотности, критического мышления, способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе собственного опыта. Важно создать условия, необходимые для саморазвития и самообразования обучающегося. Поэтому рекомендуется давать обучающимся домашние задания для закрепления и углубления пройденного материала, получения новых знаний с опорой на полученные знания и умения».

Дальше еще интересней. Спрашиваю: «Реалии сегодняшнего дня таковы, что без дополнительных занятий с репетитором, в группе продленного дня ученик младших классов не может в полной мере усвоить весь материал, который дается по программе. В итоге родители вынуждены тратить время и средства на то, чтобы ребенок получил среднее школьное образование, то есть его азы. Насколько это правомерно? И не нарушает ли это права детей и родителей? Ведь средства на дополнительных педагогов есть не у всех».

Специалист отвечает: «В мировой практике принято, что образовательным стандартом определяется то, что должен учащийся достичь обязательно, что гарантировано ему данной системой образования. Государственный стандарт образования определяет обязательный минимум содержания основных образовательных программ; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; требование к уровню подготовки выпускников. Базовое содержание образования определено типовыми учебными программами по общеобязательным предметам. ГОСО РК и типовые учебные программы не обязывают родителей брать дополнительные занятия у репетиторов для обучающихся».

Как говорится, комментарии излишни. Никто не обязывает родителей брать дополнительные занятия у репетиторов. Да, открыто не требуют. Но без помощи этих самых репетиторов и «продленок» родители просто не смогут помочь ученику начальных классов с домашним заданием и вообще с уроками! Потому что у родителей есть своя работа. И хорошо, если есть поддержка в лице бабушек, тетушек, пап, дядь. А если нет? У нас ведь в стране много семей, где детей воспитывает одна мама! Как быть им?

И как они справляются?

…Гульназ 30 лет, ее дочери – восемь. Живут вдвоем, папы у девочки нет, так сложилось. Чтобы иметь возможность провожать дочку в школу и встречать пос­ле уроков, молодая мама ушла с неплохой должности, работает на дому. Точнее, пытается зарабатывать. Вспомнила давно забытые уроки своей бабушки и изготавливает на заказ изделия из кошмы, вяжет, мастерит украшения для девочек.

– Я просто посчитала, сколько средств нужно каждый месяц, если буду нанимать человека, чтобы он отводил и приводил со школы дочку, а еще репетитору или в продленку, ведь работа у меня офисная – с утра до вечера. Отпрашиваться каждый день нельзя, какому начальнику это понравится? Мама у меня далеко, приехать не может, у нее внуки, она живет с братом. Вот и пришлось делать выбор, – поделилась Гульназ.

Кроме рукоделия Гульназ оказывает услуги проводника в школу, помогая таким же мамочкам, как она сама. Собирает детей из близлежащих домов, отводит в школу, потом забирает. За оплату, конечно. В основном ее клиент­ками являются мамы, у которых есть грудные дети помимо школьников.

– На жизнь хватает. Не шикуем, конечно, но и на паперти не сидим, – улыбается она.

В единстве – наша сила. Эти слова в такой ситуации как нельзя лучше отражают действительность. Мамочки аккумулируют силы, поддерживают друг друга – иначе не справиться.

Другое измерение

Пока готовился материал, был проведен импровизированный мини-опрос в соцсетях на моей странице. Своим мнением о том, нужно ли домашнее задание, поделились почти сто человек – родители и бабушки, дедушки, тети, дяди. Мнения разделились.

Можно сказать, что примерно 60% за то, чтобы домашнее задание было. Аргументировано это тем, что так закрепляют пройденный материал, приу­чают к дисциплине, к самостоя­тельности. Остальные участники опроса были против «домашки». Среди них почти все – родители младших школьников, то есть это был взгляд изнутри тех, кто каждый день сталкивается с суровой необходимостью делать выбор в пользу ребенка или в пользу себя, своей работы.

Интересным было мнение Шынар Баянбайкызы, уже несколько лет живущей в Турции. В этой стране, по крайней мере, в школе, где учатся ее дети, нет даже такого понятия, как домашнее задание. Дети учатся почти весь день, при этом один предмет может идти несколько раз в день. Например, до обеда и после.

«Дома дети должны отдыхать, а учиться в школе» – таков девиз учителей далекой турецкой школы. Это очень удобно для родителей, не правда ли?

Еще одно отличие в том, что в школе нет столовой в привычном нам понимании. Бесплатная еда предоставляется только ученикам подготовительного к школе класса. Все остальные приносят перекусы с собой.

В этом вопросе, конечно, правила наших школ, удобней – здесь все ученики младших школ питаются бесплатно.

И если мнения родителей разнятся, то учителя в один голос говорят, что домашнее задание нужно. Например, учитель истории средней школы № 38 Гульзия Иманбаева, считает, что без занятий дома учащимся тяжело усвоить весь курс, положенный по программе, а история входит в число обязательных предметов ЕНТ.

Айгуль Биржанова, учитель русского языка средней школы № 53, также отмечает:

– Домашнее задание необходимо для укрепления пройденного материала. Кроме того, это учит ребенка самостоятельной работе с книгой, с дополнительными источниками.

Аналогичное мнение у учителя начальных классов той же школы, экспериментального класса «Зерек» Шолпан Раисовой:

– Домашние задания у нас в классе мы задаем как проектные, исследовательские работы, которые ученик проводит сам.

Спорить можно долго, но это бессмысленно. Правила для всех едины, поэтому следует им подчиняться. А каким образом каждый родитель будет решать эту задачу, выбирает лишь он сам. Кто-то уйдет с работы, другой будет фланировать между работой и школой, третий наймет репетитора, четвертый просто будет плыть по течению, доверившись ребенку, школе и надеясь, что куда-нибудь они да «выплывут».

Кстати, согласно нормативам, которые привел эксперт в ответе на наш запрос, на выполнение «домашки» в начальной школе должно уходить не больше 1 часа и 10 минут. Вот где у родителей поле для закрепления навыков по тайм-менеджменту!

Ну и главное: дети – наше будущее, а ради будущего стоит потрудиться сегодня. Не так ли?