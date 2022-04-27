Учебный кабинет за миллиард тенге планировала закупить школа в Атырауской области

Департамент Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области сообщил о выявленном факте многократного завышения стоимости учебного кабинета школой в Макатском районе, сообщает Kazpravda.kz.

«За 1 миллиард тенге планировала закупить учебный кабинет технологии для девочек средняя школа им. Б.Канатбаева Макатского районного отдела образования", - проинформировала Антикоррупционная служба.

В адрес организатора госзакупок было направлено рекомендательное письмо.

"По итогам рассмотрения рекомендательного письма сумма была изменена на 12 млн тенге. Таким образом, экономия бюджетных средств составила 1 059 428 571 тенге», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что медианная цена учебных кабинетов варьируется между 3,5 млн и 7 млн тенге.