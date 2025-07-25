Фото: Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК

Это современное устройство позволяет сохранить сельскохозяйственную продукцию в естественном состоянии и потреблять ее в течение длительного времени без потери качества. Главная особенность – возможность возить установку на поле, в сад или на отдаленные фермы и обрабатывать там продукты.

«Лиофилизация или сублимационная сушка – это передовая технология, которая испаряет воду из замороженного продукта под низким давлением, сохраняя его естественную текстуру и полезные свойства. Продукты, высушенные с помощью установки «Dayar 20», остаются пригодными в течение длительного времени, наряду со вкусом, цветом, запахом, формой и содержащимися в них витаминами», – рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией органического синтеза и химии лекарственных веществ Ербол Ихсанов.

По его словам, устройство может сушить фрукты, овощи, мясо и молочные продукты и даже готовые блюда и рыбу в высоком качестве. Сухие продукты можно хранить от 1 до 3 лет при комнатной температуре без специального холодильника и до 10-50 лет при специальной упаковке.