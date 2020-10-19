Ученые нашли уязвимое место коронавирусов

У группы коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV есть одни и те же слабые места, что оставляет надежду на создание эффективного лекарственного препарата. К такому выводу пришли ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия, их исследование опубликовано в журнале Science
, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ria.ru
.
Проблема традиционных противовирусных средств состоит в том, что они воздействуют на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам. Поэтому эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса.
Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с вышеперечисленными вирусами. При этом на количество вирусных частиц в организме человека влияют уже меньше – около 20.
Среди них – рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи.