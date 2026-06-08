Казахстан намерен присоединиться к научной программе ЕС

Казахстан планирует присоединиться к Horizon Europe в статусе ассоциированной страны, передает «24KZ». Это одна из крупнейших программ ЕС в сфере науки и инноваций.
Ее общий бюджет составляет 175 миллиардов евро. Вступление может открыть для отечественных университетов и научно-исследовательских институтов доступ к грантам и стать серьезной поддержкой для развития образования.
Эти и другие вопросы были обсуждены на встрече министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека с представителями Европейского союза, Брюссельской дипломатической академии и ряда ведущих университетов.
Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:
- Наша цель – войти в программу финансирования науки Horizon Europe в качестве полноценного участника. Этот процесс непростой. Сегодня в нее входят только крупнейшие страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Япония, Южная Корея, Австралия. Поэтому мы уже начали эту работу и подготовительный процесс. Представители трех структур Европейской комиссии выразили поддержку.
Гунтер Хабблом, директор Брюссельской дипломатической академии:
- Мы обсудили профессиональную подготовку дипломатического корпуса Казахстана. Брюссельская дипломатическая академия имеет одну из самых сильных программ в мире и делает акцент на практике. Также мы хотим развивать направление исследований Центральной Азии с особым фокусом на Казахстан как важную страну региона.