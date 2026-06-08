Казахстан намерен присоединиться к научной программе ЕС

Наука

Казахстан планирует присоединиться к Horizon Europe в статусе ассоциированной страны, передает «24KZ».  Это одна из крупнейших программ ЕС в сфере науки и инноваций.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ее общий бюджет составляет 175 миллиардов евро. Вступление может открыть для отечественных университетов и научно-исследовательских институтов доступ к грантам и стать серьезной поддержкой для развития образования.

Эти и другие вопросы были обсуждены на встрече министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека с представителями Европейского союза, Брюссельской дипломатической академии и ряда ведущих университетов.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:

- Наша цель – войти в программу финансирования науки Horizon Europe в качестве полноценного участника. Этот процесс непростой. Сегодня в нее входят только крупнейшие страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Япония, Южная Корея, Австралия. Поэтому мы уже начали эту работу и подготовительный процесс. Представители трех структур Европейской комиссии выразили поддержку.

Гунтер Хабблом, директор Брюссельской дипломатической академии:

- Мы обсудили профессиональную подготовку дипломатического корпуса Казахстана. Брюссельская дипломатическая академия имеет одну из самых сильных программ в мире и делает акцент на практике. Также мы хотим развивать направление исследований Центральной Азии с особым фокусом на Казахстан как важную страну региона.

#Образование #ЕС #научная программа

Популярное

Все
Партия Пашиняна лидирует с 51,03% голосов – ЦИК Армении
Казахский тазы триумфально представлен на World Dog Show 2026 в Болонье
Теннисист Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире в Швеции
Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
В Киеве накрыли сеть call-центров по вербовке закладчиков для Казахстана
Paramount анонсировала создание новой студии видеоигр
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Посевную кампанию успешно завершили в Казахстане
Казахстанские борцы завоевали 12 медалей на турнире в Монголии
МВД напомнило о правилах защиты детей от онлайн-грумеров
Почти полторы тысячи казахстанцев пострадали от финпирамиды CVK
В Германии пользователей Facebook оштрафовали за оскорбления канцлера Мерца
Первый китайский «круиз в никуда» отправился из Шанхая
Премьер-министр посетил крупные предприятия Астаны
В Японии и Индонезии эвакуируют людей из-за угрозы цунами
Прием заявок на национальный конкурс «Мерейлі отбасы» начался в Астане
Гвардейцы заступили на службу на станциях LRT
Гимнастка Акмарал Ерекешева дважды выиграла «бронзу» клубного чемпионата Испании
Переднеазиатского леопарда снова заметили в мангистауском заповеднике
Педагог с большой буквы
Мудрый, добрый, человечный...
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Мостостроителям дан срок до сентября
От маленького цеха до брендовой компании
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
В Алматы откроется детский научный музей
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Карметкомбинат модернизируется
Посвящается певцу и композитору
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Важный шаг в нейронауке
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Казахстанские ученые запатентовали биодобавку для племенных…
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]