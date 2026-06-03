Важный шаг в нейронауке

На базе Казахского национального университета им. аль-Фараби­ прошла торжественная церемония открытия Института мозга. Это первый специализированный научно-образовательный центр такого профиля в Цент­ральной Азии. Его открытие приурочено к 80-летию Национальной академии наук и стало важным этапом реализации государственной политики по укреплению научно-технологического потенциала страны.

Фото: КазНУ, Институт мозга

Институт создан на базе Центра когнитивной нейронауки КазНУ, основанного в 2018 году. Исследования в нем будут проводиться с использованием современного оборудования мирового уровня, включая магнитно-резонансный томограф, высокоплотные ЭЭГ-системы ANT Neuro, технологии функциональной ближней инфракрасной спектроскопии, а также искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Обращаясь к участникам мероприятия, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил науку как приоритет развития страны. Повышение научно-технологического потенциала, усиление междисциплинарных исследований и внедрение инноваций в производство – основные задачи, стоящие перед научно-образовательным сообществом. В этой связи открытие Института мозга – реальный, весомый вклад в реализацию государственной политики.

Президент НАН РК Ахылбек Куришбаев высоко оценил значимость новой структуры для отечественной науки. По его словам, создание института является примером успешной коллаборации между ведущим вузом республики и Академией наук. Он подчеркнул, что это важный шаг в укреп­лении интеллектуального суверенитета страны и развитии кадрового потенциала.

Институт мозга объединяет лаборатории когнитивной, поведенческой, вычислительной нейронауки и нейролингвистики. Основными направлениями его деятельности станут изучение развития мозга в норме и патологии, исследование когнитивных функций, нейродегенеративных заболеваний, механизмов эмоций и принятия решений, нейролингвистики многоязычия, а также разработка новых диагностических и прогностических биомаркеров.