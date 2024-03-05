Учитель математики Муаммер Гюль за 30 лет подготовил тысячи победителей и лауреатов республиканских и международных олимпиад
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Асет Сыздыков
Впервые в Казахстан талантливый педагог приехал из Турции в далеком 1994 году. В то время в Актобе открылся казахско-турецкий лицей (в настоящее время лицей «Білім-инновация»), куда пригласили молодого учителя. С самых первых дней работы Муаммер Гюль пристальное внимание уделял подготовке детей к олимпиадам и конкурсам. Тренировал по своей нехитрой системе: чем больше практики, тем лучше. Например, после уроков учитель долгие часы решал с учениками задачи, уравнения, формулы…