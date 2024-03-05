Учитель математики Муаммер Гюль за 30 лет подготовил тысячи победителей и лауреатов республиканских и международных олимпиад

– Во время подготовки к олимпиаде должно быть полное взаимопонимание между учителем и учеником, – убежден Муаммер Гюль. – Мы много времени проводили с детьми, вплоть до того, что вместе обедали, гуляли, обсуждали не только математические задачи, но и жизненные проблемы. Здесь ты выступаешь не как учитель, а как тренер, который следит за дисциплиной и вдохновляет детей идти вперед.

И это принесло свои плоды: каждый год ученики Муаммера Гюля неизменно брали медали на республиканских и международных конкурсах. Вершиной достижений казахстанского педагога стала победа сразу трех его учеников на международной математической олимпиаде в США в 2000 году. Этот факт был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса: никогда ранее в мире три ученика из одной школы не становились победителями образовательной олимпиады. К слову, этот казахстанский рекорд не побит до сих пор.

– International Mathematical Olympiad – одна из главных международных олимпиад по математике, в которой участвует около ста стран. В каждой стране отбирают до шести лучших учеников. В 2000 году мы с тремя учениками – это Баур­жан Бектемиров, Алибек Алдангаров, Аман Жумакешов – поехали в США. Сразу скажу, IMO – одна из сложных олимпиад в мире. Каждому участнику за два дня дается шесть задач, на каждую отводится по полтора часа. В день участник должен решить три задачи, а это 4,5 часа непрерывной работы, – отмечает Муаммер Гюль.

Тут важны максимальная концентрация и выдержка, поскольку ученику нужно не только правильно решить задачи, но и полностью обосновать ответ. Чтобы получить золотую медаль, необходимо решить минимум пять из шести задач.

– К моему удивлению, все три моих ученика справились с задачей на «отлично». Когда узнал, что все трое выиграли золотые медали, я был счастлив и горд за моих ребят. В результате Казахстан занял третье общекомандное место на олимпиаде. После мы не могли повторить этот успех... Но, значит, все тогда в Америке сложилось как надо! – продолжает учитель.

За выдающееся достижение на олимпиа­де Муаммер Гюль в 2001 году удостоился благодарственного письма от Президента. Учителю тогда было всего 30 лет.

В 2008 году Муаммер Гюль переехал в столицу, где продолжает работать учителем математики в лицее-интернате «Білім-инновация». Сегодня рабочий день у нашего героя начинается в восемь часов утра. Уроки, теория, задачи, формулы, встречи – учитель не замечает, как пролетает время.

– Обычно уроки длятся до четырех часов дня. После – индивидуальные занятия с учениками по подготовке к олимпиадам, сидим до 7-8 часов вечера. И в субботу с утра до 5-6 вечера занимаемся с олимпиадниками. Весной и летом два раза в неделю (в пятницу и воскресенье) устраиваем лагерь с детьми, где на открытом воздухе в непринужденной обстановке решаем задачи и играем, – говорит учитель.

Не счесть количество наград, званий и медалей, присужденных талантливому учителю. Самые значимые – звание «Лучший педагог Казахстана-2019», победитель национальной премии «Учитель Казахстана-2019» и номинант на глобальную премию «Учитель мира-2020».

Но главным своим достижением Муаммер­ Гюль все же считает победы своих учеников. В год учитель готовит 35–40 ребят на различные интеллектуальные состязания. Всего за тридцать лет наш герой подготовил более двух тысяч победителей и призеров олимпиад и конкурсов. Учитель твердо убежден, что неталантливых ребят не существует, нужно только найти ключ к сердцу каждого ученика.

– Подготовка к олимпиаде – это долгий процесс, который начинается сразу, как ученик приходит к нам в седьмом классе. И мы готовим его в течение пяти лет вплоть до 11-го класса. В нашем лицее все дети усердные, талантливые, любят слушать и решать задачи. Но одного таланта недостаточно, главное – должно быть сильное желание ученика учиться, много времени проводить в школе. Тогда результат обязательно будет, – уверен педагог.

Недавно пять учеников Муаммер-бея стали призерами Международной Жаутыковской­ олимпиады.

– Это большая и сложная олимпиада по математике и физике, – уточняет он. – В этом году мои ученики выграли пять медалей: две серебряные и три бронзовые награды. «Серебро» получили Олжас Макажанов и Ерасыл Алтынбек, «бронзу» – Бексултан Сайлаубай, Абзал Тансыкбай, Айбын Амангельды.

Вот уже три года Муаммер Гюль ведет ученика 10-го класса Нурсултана Бекбосына. Юноша отмечает уникальный метод преподавания учителя.

– Муаммер Гюль всегда нам говорит: в математике уроки – это лишь 20% результата, остальные 80 – это самостоятельная работа. Главное качество, которое я ценю в своем учителе, – он делает все возможное ради наших успехов на олимпиадах. А нам лишь остается хорошо подготовиться, – рассуждает Нурсултан.

Парень признается, что были моменты, когда хотелось опустить руки, но наставник всегда был рядом. Более того, если во время олимпиады возникали ошибка или несправедливость со стороны комиссии, то Муаммер Гюль настаивал на том, чтобы работы учеников пересмотрели.

– Благодаря поддержке моего учителя я смог достичь успеха на таких олимпиадах, как «Шелковый путь», «Туймаада» и многих других, – говорит ученик. – Мне запомнилась фраза моего учителя: «Неважно, сколько часов вы занимаетесь математикой, важно, как вы это делаете». Я следую этому кредо.