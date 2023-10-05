В Казахстане отмечают День учителя

Образование, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сегодня, 5 октября, казахстанские педагоги отмечают свой профессиональный праздник – День учителя, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

День учителя - это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

Всемирный день учителей ЮНЕСКО, учрежденный в 1994 году, входит в систему всемирных и международных дней ООН и отмечается 5 октября в более чем 100 государствах.

Исторической предпосылкой для учреждения Всемирного дня учителей стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителя. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Впервые Всемирный день учителей был отпразднован 5 октября 1994 года.

В 2019 году был закреплен особый статус педагогической профессии.

До 2023 года этот праздник в РК отмечали в первое воскресенье октября. В сентябре 2023 года в Казахстане впервые утвердили дату празднования дня учителя – 5 октября.

Празднование этой даты синхронизировали со всемирным днем учителей. Соответствующее постановление приняло правительство РК.

В этот день в столице пройдет республиканский съезд педагогов, в котором примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках съезда педагоги смогут поделиться передовым опытом и международной практикой.

По данным Минпросвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. За 4 года зарплата педагогов повысилась в 2 раза. Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября 2023 года заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%.

#праздник #день учителя

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