С началом нового учебного года учитель английского языка столичной комфортной школы № 109 Толганай Муратовна Жунис ставит перед собой амбициозные задачи по обучению детей, улучшению ранее разработанных методик преподавания. Она говорит, что за три года работы в системе просвещения убедилась: с выбором специальности, о которой мечтала с детства, не ошиблась. К слову, о выборе. Являясь представительницей династии педагогов, девушка с малых лет впитывала главные принципы благородной профессии. Мама, учитель физики, прививала дочери любовь к точным наукам, усердию. Папа, преподаватель английского языка, практичес­ки каждый вечер переносил дочь в мир интересного языка, читая в оригинале сказки зарубежных классиков. Такая преданность, любовь родителей выб­ранному делу способствовала тому, что Толганай Муратовна и ее брат (учитель физкультуры) последовали их примеру. Окончив Karaganda Buketov University в 2022 году, девушка устроилась в одну из карагандинских школ, а потом переехала в столицу.

– В комфортной школе № 109 работаю с января этого года, то есть с момента ее открытия. Всегда стараюсь вести уроки простым и понятным языком. Ведь только тогда между учителем и учеником возникает настоящий диалог. Методика преподавания постоянно меняется, и это нормально. Но я убеждена, что обучение должно опираться на проверенные годами традиции, адаптированные под современных детей. Главное – чтобы преподаватель сам понимал, о чем говорит, и мог объяснить это доступно каждому ученику. В этом, на мой взгляд, и заключается суть настоящего учительства, – говорит Толганай Жунис.

По информации пресс-службы АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК, ведется подготовка педагогов нового поколения для учебных заведений современного формата «Келешек мектептері». Например, на сегодняшний день реализуют комплекс­ную программу по развитию профессиональных компетенций учителей в рамках нацпроекта, а это значит, что до конца года более 3 тыс. специалистов пройдут онлайн-обучение.

– Курсы охватывают базовый уровень: начальные классы, казахский, русский и английский языки, математику, информатику, физику, химию, биологию, гео­графию и историю. Обучение проходит на цифровой платформе LMS «Өрлеу», где размещены учебные материалы и диагностические тесты для выявления наиболее сложных тем. Программа направлена на обновление предметных знаний, развитие профессиональных компетенций и методическую поддерж­ку педагогов без отрыва от основной работы. В прошлом году в рамках национального проекта «Келешек мектептері» более двух тысяч педагогов из 35 школ прошли курсы повышения квалификации. По итогам обучения участники получили индивидуальные рекомендации для дальнейшего профессионального рос­та, – говорит заместитель председателя правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Аида Мейркулова.

Помимо вопросов повышения квалификации учителей, пристальное внимание уделяется отбору молодых педагогов для школ нового уровня. Благодаря цифровой платформе career.orleu.edu.kz директора комфортных школ могут быстро и эффективно подобрать необходимых, а порой и недостающих специалистов.

– На платформе размещены электронные портфолио выпускников педагогических вузов, успешно прошедших тес­тирование центра «Өрлеу». Отобрано порядка 600 молодых педагогов. Сервис собирает информацию об образовании, специальности и опыте молодых педагогов и формирует электронное порт­фолио. В настоящее время платформа доступна только директорам «Келешек мектептері». Они могут эффективно отбирать кандидатов по региону, предмету и квалификации. Система интегрирована с государственными базами данных, что обеспечивает точность и актуальность информации, – добавляет Аида Мейркулова.

Добавим, что основные возможности платформы – это полная электронная карточка молодого педагога; защищенная система входа для директоров (через ЭЦП); интеллектуальный фильтр: поиск­ по предмету, региону и специаль­ности; автоматическая регистрация трудоустроен­ных выпускников.

– Недавно было проведено тестирование, в котором участвовали более 900 человек – выпускники пяти педагогических вузов страны. Оценивались не только знания предмета, но и социально-эмоциональные компетенции кандидатов. В результате электронные портфолио 540 выпускников, показавших наилучшие результаты, были загружены на цифровую платформу career.orleu.edu.kz, – резюмирует заместитель председателя.

Отбор молодых педагогов будет продолжен и в дальнейшем. В частности, прио­ритет будет отдан регионам с высоким спросом на квалифицированные кадры.