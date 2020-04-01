Учреждения ООН в Казахстане освободят от всех прямых налогов

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Специализированные учреждения ООН в Казахстане получат привилегии и иммунитеты. Ратификацию Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений одобрил Мажилис Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к документу, Конвенция принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюцией 179 (ІІ) 21 ноября 1947 года. Специализированные учреждения ООН, в числе которых 19 организаций, являются важной частью системы Организации Объединенных Наций. В настоящее время Казахстан является членом всех этих специализированных учреждений и связанных с ними органов. Некоторые из них уже имеют в нашей стране свои представительства: ВОЗ, ФАО, МБРР, МВФ, МФК, ЮНЕСКО, МОТ.
"В числе привилегий и иммунитетов ключевым является то, что специализированные учреждения, их активы, доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов. Кроме того, должностные лица специализированных учреждений пользуются теми же преференциями, что и должностные лица Организации Объединенных Наций", – отмечается в заключении.
Подчеркивается также, что создание на территории Казахстана указанных в Конвенции особых условий для деятельности специализированных учреждений будет способствовать расширению и углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества, позволит повысить его координацию и эффективность.