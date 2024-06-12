Уголь нуждается в трансформации

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Самат Бейсембаев

В Астане прошел V Форум угольной промышленности, где эксперты обсудили будущее отрасли

фото из архива "КП"

Сегодня угольная промышленность обеспечивает выработку в Казахстане более 70% электроэнергии и полную загрузку коксохимического производства, а также удовлетворяет потребности коммунально-бытового сектора и населения страны.

– В отрасли занято порядка 32 тысяч человек, и она играет ключевую роль в экономике страны, – подчеркнул вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

По его словам, при текущих мощностях добычи Казахстан может обеспечивать себя углем на протяжении 300 лет, что делает страну одной из ведущих в мире в этой отрасли. Но несмот­ря на это угольная промышленность сталкивается с рядом проблем, что связано в первую очередь с переходом на «зеленую» энергетику, трудностями в логистике и волатильностью цен на мировом рынке.

Все это повлияло на объем добычи энергоресурса: в 2023-м на-гора выдано 113 млн тонн, что меньше на целый миллион тонн по сравнению с предыдущим годом, а за первые четыре месяца текущего года добыча сократилась на 2,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Сейчас, по утверждению вице-министра, ведомство проводит работу по нивелированию этих рисков, сохранению уровня добычи угля и расширению его экспорта.

Олжас Сапарбеков обозначил три основных направления, которые помогут в решении этих проблем.

– Во-первых, угольная генерация может быть сохранена благодаря использованию технологий чистого угля, что уже практикуется в ряде европейских и азиатских стран. Министерство намерено усилить сотрудничество с энергопроизводящими компаниями, Минэнерго и зарубежными партнерами для внедрения этих технологий, – сказал он.

Развитие углехимии является перспективным направлением, которое не только поможет сохранить и увеличить добычу угля, но и станет источником роста обрабатывающей промышленности.

– Недавний визит казахстанских угольных предприятий в Китай подтвердил возможность получения высокомаржинальных продуктов из угля, и сейчас ведется работа по привлечению китайского капитала и технологий для развития углехимии в Казахстане, – отметил спикер.

Третье важное направление – улучшение логистики. В условиях конвенционных запретов, связанных с приграничными странами, Казахстан потерял значительную часть экспортных поставок угля. Таким образом, два министерства – промышленности и строительства и транспорта – намерены усилить работу с соответствующими органами приграничных стран для решения проблемы.

О потребностях Казахстана в угольной генерации в своем выступ­лении рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. По его информации, ведомство разработало план по развитию энергетической отрасли, согласно которому до 2035 года будет введено 12 ГВт ВИЭ, доля угольной генерации снизится с сегодняшних 70% до 35–40%.

– При этом все четко понимают, что при масштабном развитии ВИЭ базовая угольная генерация останется. В том же плане развития предусматривается введение до 4–5 ГВт угольных мощностей. Думаю, в ближайшие 15 лет потребность в угле не упадет, – предположил он. – Наоборот, в свете этих планов нам необходимо будет обеспечение дополнительных объемов угля.

Вице-министр энергетики уточнил, что крупные компании, обладающие угольными месторож­дениями, также могут принять участие в расширении энергомощностей на угле. В связи с чем предложил обсудить с Мин­энерго возможности создания новых мощностей с учетом логистики, то есть стоимости доставки угля до определенного места.

Однако в ответ на это представители Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий поинтересовались, не получится ли так, что, когда компании построят на собственные средства угольные генерации, их обяжут продавать электроэнергию на общий рынок, что собьет цены.

– Если горно-металлургичес­кий комплекс или какие-то группы готовы строить свою генерацию, то есть механизм группы лиц, – ответил он. – Некоторые крупные холдинги пользуются этим. У крупных компаний есть выбор: самим построить и иметь дешевую энергию, их никто не ограничивает. Но когда они хотят вернуть эти инвестиции через рынок мощности, когда мы все как потребители платим, тогда, по крайней мере в период окупае­мости, эта станция должна работать на потребителя, и уже потом будет рассматриваться воп­рос обеспечения своего предприя­тия тепловой и электрической энергией по дешевой цене.

По словам Сунгата Есимханова, в рамках законопроекта по теплоэнергетике, который находится на рассмотрении Сената Парламента, упрощен процесс строительства угольной генерации через тендер. Если группа построит станцию на собственные деньги, то может продавать излишки электроэнергии на рынке на общих условиях.

Участники форума отметили, что с учетом мировых трендов и наличия сырьевой базы Казах­стану необходимо развитие новых процессов переработки угля, что позволит производить продукцию с высоким переделом. В общей сложности путем переработки угля можно получить более 400 различных продуктов, стоимость которых в 20–25 раз выше стоимости самого угля. Производство новых видов продукции из угля способствует выходу на новые рынки сбыта – в европейские страны, Китай и страны СНГ – и, как следствие, наращиванию экс­портного потенциала страны.

#Астана #уголь #форум #угольная промышленность

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