Изображение сгенерировано Midjourney

15 сентября в столичном административном суде рассмотрели дела семейной четы - блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz

Как известно, они незаконно проводили в соцсетях розыгрыш 10 авто, а также продавали курсы по 30 тысяч тенге. Причем покупка курсов была привязана к лотерее.

"Суд, исходя из стоимости участия в розыгрыше, а также озвученном количестве участников (6 000 человек), пришел к выводу, что в действиях супругов усматриваются признаки уголовного правонарушения по фактам незаконной предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении горсуда.

Поэтому производство по административным делам блогеров было прекращено, а материалы переданы в Департамент экономических расследований по г. Астаны.