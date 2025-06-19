Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В республике угли традиционно используются в энергетике и для коксования. Альтернативой здесь может стать углехимия: каменное топливо замечательно подходит для глубокой переработки, причем и химия, и физика этого передела уже досконально изучены несколькими поколения­ми ученых мира.

По мнению руководителя управления угольной промышленности Комитета промышленности МПС Жаната Игисинова, Казахстан располагает значительными запасами углей разных марок и имеет низкую себестоимость их добычи, что открывает новые возможности для обрабатывающей промышленности.

Для развития этого направления в прошлом году утверждена «дорожная карта» по развитию углехимии, ведется работа с китайскими компаниями. В марте текущего года компания CHN Energy, готовая инвестировать около 4 млрд долларов в осуществление углехимических проектов, открыла свое представительство в Казахстане. Казахстанское ТОО «Samal Commodities» совместно с East China Engineering and Technology разрабатывает ТЭО проекта строительства в Курчатове завода аммиака и карбамида путем переработки углей месторождения Каражыра.

В ходе VI Форума угольной промышленности, прошедшего в Астане в рамках Международного горно-металлургичес­кого конгресса Astana Mining & Metallurgy, Жанат Игисинов также сообщил важное: при продлении контрактов разработчикам угольных месторождений Минэнерго РК теперь наряду с добычей будут прописываться их обязательства по глубокой переработке угля.

Предложено создать пакет стратегических документов, включая Государственную программу развития углехимии на 2026–2035 годы вместе с соответствую­щей Национальной дорожной картой, а также законопроект о комплексном развитии углехимии на те же сроки.

Отраслевое ведомство инициирует включение в перечень специа­лизированных научных направлений, рассматриваемых Высшей научно-технической комиссией Правительства, комплекс­ную переработку угля и углесодержащего сырья. Это позволит обеспечить государственное финансирование и создать в Астане Национальный научно-инновационный центр по углехимии.

– Рациональное и комплекс­ное освоение недр в сочетании с продуманной государственной политикой и международным сотрудничеством дадут нам возможность эффективно использовать угольный потенциал Казах­стана, – отметил Жанат Игисинов.

– Производство продукции из угля позволит создать новые рабочие места и увеличить цепочку производства. Однако стоимость проектов по переработке угля все еще остается крайне высокой, что ограничивает возможности развития углехимии в Казахстане, – считает исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец.

В настоящее время угольные компании осуществляют инвес­тиционные проекты на собственные средства, сталкиваясь с невозможностью получения банковского финансирования, и имеют ограниченные возможности для претворения в жизнь крупных углехимических инициа­тив, поэтому без содействия со стороны Правительства освоение новых видов угольной продукции с высокой добавленной стои­мостью будет невозможно, отметил глава АГМП.

Эксперт предложил перейти к стимулирующей модели развития углехимической промышленности. Она должна включать предоставление преференций и государственной поддержки на добровольной основе (налоговые льготы, софинансирование, гранты, поддержка логистики и инфраструктуры); гибкий подход в зависимости от типа месторож­дения, объемов добычи и качества угля; последовательное внедрение через реализацию пилотных проектов и поэтапное масштабирование.

Такой подход, по словам Николая Радостовца, позволит минимизировать риски, избежать неэффективных инвестиций и обеспечить устойчивое развитие углехимии на основе фактической технологической и экономичес­кой целесообразности.

Как прозвучало в ходе форума, переход от традиционной добычи к глубокой переработке угля открывает новые возможности для экономики. В числе продукции с высокой добавленной стоимостью заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh invest» Азамат Кожанов назвал метанол, полиолефины, карбамиды, полиэтилен, полипропилен – более 400 наименований, востребованных в химической, медицинской, сельскохозяйственной и других отраслях. Причем переработанная продукция может быть в 25–30 раз дороже сырья. В настоя­щее время, по словам спикера, доля продукции углехимии в Казахстане составляет всего 3%, а неиспользованный потенциал оценивается в 25 млрд долларов.

Кстати, Kazakh invest сопровождает проекты нескольких иностранных инвесторов, включая китайскую компанию China Energy Investment Corporation (CHN Energy). На первом этапе она планирует наладить выпуск продукции второго передела, включая полиолефины, а затем расшириться до производства полиэтилена, полипропилена и других материалов. Казах­станские компании также проявляют активность – ТОО «Naz Dan Group» и ТОО «Alfa Plast» заявили о планах по развитию собственных углехимических производств.

– Несмотря на высокую капиталоемкость проектов, ограниченные меры господдержки и дефицит квалифицированных специалистов, Казахстан обладает мощной сырьевой базой, стабильным инвестиционным климатом. Угледобывающие предприятия, ассоциации и институты развития активно поддерживают их, – перечислил положительные аспекты Азамат Кожанов.

– Для успешного осуществления инвестиционных проектов углехимии необходима гарантия налоговой стабильности и в целом законодательства. Реализация крупномасштабных проектов всегда несет большие риски для инвестора. Обеспечение гарантий – необходимое условие для установления партнерских отношений и предсказуемых действий со стороны государства, – заявил руководитель проекта стального департамента АО «Qarmet» Виталий Деревянко.

Он напомнил, что на площадке коксохимического производства Карагандинского металлургического комбината переработка была налажена еще с 1964 года. Однако с распадом СССР многие химпроизводства были остановлены, химические технологии утрачены. В результате, несмотря на большую сырьевую базу, имея морально и физически изношенное оборудование, комбинат был вынужден импортировать ряд продуктов углехимии для дальнейшей переработки в Россию, Таджикистан и Китай.

– Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать государственная стратегия по созданию углехимической отрасли как клас­тера. В ней целесообразно пре­дусмотреть меры стимулирования производителей продукции, поддержку научных разработок и регулирования спроса с учетом открытия новых предприятий, – считает Виталий Деревянко.

По словам эксперта, на пути развития углехимии в Казахстане есть еще ряд препятствий. Это и нехватка квалифицированных кадров для работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту коксохимических, углехимичес­ких производств и технологий, и слабая научно-технологическая база по изучению состава, свойств углей и продуктов угольного коксования.

Правда, директор Института химии угля и технологии Болат Ермагамбет, напротив, считает, что научные исследования в области углехимии в последние годы значительно активизировались. Особое внимание уделяется созданию экологически чистых технологий на основе цифровых решений. На этом поприще казахстанские ученые добились определенных успехов, но им по-прежнему сложно «пробивать» финансирование на научные и опытно-конструкторские работы. Директор института также предложил расширить и улучшить подготовку в вузах молодых специалистов.

…Остается надеяться, что все эти предложения будут учтены при создании действенных прог­рамм и инструментов развития отечественной углехимии. А вокруг угольных шахт вырастут углехимические заводы. Переход к высокорентабельным производствам поднимет не только экспорт­ный потенциал республики, но и ее индустриальный имидж.