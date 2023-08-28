Указ Главы государства

Указы
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О назначении

Указами Главы государства:

Байжанов Ерлан Сапарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Респуб­лике по совместительству;

Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Респуб­лике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

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