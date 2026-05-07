Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание генерал-лейтенант:

Балтабекову Ансагану Скендеровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности:

Тулеуову Асхату Калмагамбетовичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

воинское звание генерал-майор:

Аманбаеву Маргулану Топашевичу,

Ботабаеву Алтаю Уалихановичу,

Мырзахметову Айдосу Сәкенұлы,

Хасенову Жумабеку Хасеновичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

Еспаганбетову Тимуру Толегеновичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Дуйсенову Марату Жакановичу,

Укенову Саламату Хамитовичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Балгабаеву Ерболату Темирбулатовичу,

Жунусову Арману Оразовичу,

Остроумову Руслану Игорьевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Мукашеву Нурсултану Маратовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Куттукову Руфату Бауыржановичу,

Мухаметжанову Алмазу Ораловичу.

 

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

 

Астана, Акорда, 6 мая 2026 года

№ 1268

