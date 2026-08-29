Указ Президента Республики Казахстан О Правительстве Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики­ Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан»,­ в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным­ Курултаем Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: