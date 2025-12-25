Укрепляя позиции на международной арене

Кадиша Ныгмет

Seifullin University вошел в число лучших вузов Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году университет уверенно укрепил свои позиции на международной академической карте, продемонстрировав качественный рост в глобальных и региональных рейтингах, получив признание в авторитетных профессиональных сообществах. Эти достижения стали результатом последовательной стратегии интернацио­нализации, ориентации на измеримые показатели качества образования и науки, активного участия в мировом экспертном диалоге.

Ключевым событием уходящего года стало участие делегации университета в III Международной конференции More Sustainable Future, прошедшей 9–11 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Конференция была организована Обсерваторией академичес­кого рейтинга и превосходства IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – ведущей международной ассоциацией в этой сфере, объединяющей национальные и глобальные рейтинговые агентства, университеты, исследовательские центры и экспертов по оценке качества высшего образования. IREG играет ключевую роль в формировании международных стандартов прозрачности, сопоставимости и достовернос­ти университетских рейтингов, а также выступает глобальной платформой диалога между академическим сообществом, государствами и рейтинговыми организациями.

Тематика III Международной конференции IREG «Индустрия будущего: интеграция природы, технологий и общества» задала тон для обсуждения роли университетов в устойчивом развитии и глобальных транс­формациях.

В рамках общего собрания IREG 9 декабря Seifullin University был торжественно принят в члены этой признанной международной организации. Университет стал пятым вузом Казахстана, вошедшим в состав IREG, что имеет принципиальное значение не только для самого SU, но и для национальной системы высшего образования в целом. Данное событие свидетельствует о растущем международном авторитете казахстанских университетов, их включенности в глобальные процессы оценки качества образования и науки, а также о признании вклада Seifullin University в продвижение стандартов академической прозрачности, устойчивого развития и научного превосходства на международном уровне.

Еще одним важным шагом стало первое участие Seifullin University в международном рейтинге университетов ASIA 2026. По итогам комплексной оценки вуз вошел в число 260 лучших азиатских университетов среди более чем 6 тыс. высших учебных заведений.

Методология ASIA 2026 охватывает ключевые направления деятельности вузов: обучение (30%), репутацию (20%), исследования (20%), трудоустройство выпускников (10%), взаимодействие с обществом (10%) и интернацио­нализацию (10%). Такой подход позволяет не только определить позицию университета, но и выя­вить его стратегические преимущества и зоны роста.

Особенно высоко была оценена трудоустроенность выпускников Seifullin University: показатель 57,2% квалифицирован как уровень Excellent (превосходный), превысив средние значения по Азии (46,9%) и по топ-10 университетов региона (47,7%). Это соответствует уровню ведущих мировых университетов и свидетельствует о высокой практикоориентированности образовательных программ и их соответствии современным запросам рынка труда.

Существенным подтверждением международного признания стало также вхождение Seifullin University в топ-1 000 университетов мира по итогам 2025 года. Этот рейтинг представляет собой независимую некоммерческую инициативу, основанную исключительно на анализе открытых данных и алгоритмической обработке информации. Отсутствие платного участия, коммерческого влияния и ручных экспертных решений обеспечивает высокую степень прозрачности и доверия к результатам. Присутствие университета в топ-1 000 подтверж­дает его устойчивую репутацию и конкурентоспособность на глобальном уровне.

В совокупности достигнутые результаты отражают качественно новый этап развития Seifullin University. Международное приз­нание, членство в авторитетных рейтинговых структурах и уверенные позиции в глобальных и региональных рейтингах укреп­ляют статус университета как одного из ведущих научно-образовательных центров Казахстана и формируют проч­ную основу для дальнейшего роста, интеграции в мировое академическое пространство и реализации амбициозных стратегических целей.

