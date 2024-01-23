Улучшения налицо

Для себя лично я выделил несколько пунктов. Первый из них касается молодежи. Как отметил Президент, голос молодого поколения в органах представительной власти стал заметно громче. И замечательно, что соответствующая политика будет продолжена.

В настоящее время мир меняется очень быстро, уже не из года в год, а практически изо дня в день, как справедливо отметил Президент. Появляются новые технологии, профессии и отрас­ли, ранее не существовавшие, но высоко востребованные сегодня, пересматриваются подходы к работе и управлению.

В этих условиях возрастает роль молодежи, которая способна быстро осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Нельзя не согласиться также с высказыванием, что молодые специалисты обладают прогрессивным мышлением, ориентированы на будущее, на поступательное развитие.

В марте 2023 года я был избран депутатом Кордайского районного маслихата уже по новым правилам. Качественная реализация проектов на территории района, улучшение коммунальной инфраструктуры, повышение благосостояния жителей – все это приоритетные вопросы всего нашего депутатского корпуса.

Президент также акцентировал внимание на достижениях в социально-экономическом развитии страны и на путях решения проблем. Было отмечено, что со стороны государства уделяется внимание развитию здравоохранения. Для меня как представителя медицины особую значимость имеют реформы, проводимые именно в этой сфере.

Глава государства сказал о том, что повсеместно по всей республике наряду со школами продолжают возводить медицинские объекты. Безусловно, это не может не радовать. Особенно сельских жителей, для которых, к сожалению, не всегда доступен весь спектр услуг современной медицины.

Кроме того, повышены зарплаты медицинских работников, что делает отрасль, которая постоянно нуждается в хороших кадрах, более привлекательной для талантливой молодежи.

Президент также говорил о необходимости повышения качества жизни и поддержки нуждающихся. Уже внедрен Социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан. Кроме того, налицо и другие положительные перемены.

Вижу это по своему району. Здесь строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры, образования в рамках проекта «Комфортная школа», поликлиника на 200 посещений в смену на территории Сортобинской сельской больницы, врачебные амбулатории.

Кордайский район на сегодня газифицирован более чем на 90%, здесь ведется работа по строительству водопроводной сети и обеспечению жителей качественной питьевой водой.