Улучшить бизнес-климат

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Как отметил Президент в Послании народу, для развития малого и среднего бизнеса важно использовать инструменты финтеха, и соответствующие предложения уже имеются.

коллаж Павла Цедилина

По мнению председателя регионального совета предпринимателей Атырауской облас­ти Гульмиры Джумагалиевой, для достижения поставленных Главой государства целей есть несколько возможных путей.

– В первую очередь это соз­дание благоприятной среды, включая упрощение админис­тративных процедур и сокращение бюрократических барьеров, связанных с открытием и ведением бизнеса. Кроме того, необходимо улучшение условий для получения разрешительных документов, лицензий и регистрации собственности, а также прозрачное налогообложение с упрощением налоговой отчетности для среднего бизнеса, – отметила Гульмира Джумагалиева.

Немаловажным фактором является доступ к субсидированию. В частности, разработка программ государственной поддержки, направленных на облегчение доступности долгосрочного финансирования или привлечение частных инвесторов, создание механизмов софинансирования проектов, осуществляемых субъектами среднего бизнеса.

– Еще одним фактором является развитие транспортной, логистической и цифровой инфраструктуры, что позволит среднему бизнесу легче выходить на новые рынки. В то же время необходимо упрощение доступа к государственным и международным программам поддержки инфраструктурных проектов. Актуально также внедрение образовательных программ, направленных на развитие управленческих навыков, финансовой грамотности и инновационного мышления, – считает Гульмира Джумагалиева.

Расширение экспортного потенциала тоже является важным инструментом для дальнейшего развития предпринимательства. Оно включает в себя организацию выставок, создание торговых представительств за рубежом и разработку экспортных стратегий.

– Еще один немаловажный ­момент – программы субсидий и льгот. Необходимо введение дополнительных субсидий и налоговых льгот для среднего бизнеса в ключевых секторах экономики. А также поддержка экспортеров через налоговые стимулы и программы финансирования. Эти меры помогут ускорить развитие среднего бизнеса в Казахстане, создать условия для его роста и увеличения вклада в отечественную экономику, – отметила Гульмира Джумагалиева.

#президент #мнение #послание #МСБ

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