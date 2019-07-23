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​Улучшить работу советов
Игорь Прохоров

По словам спикера, общественные советы как институт гражданского общества уже показали свою состоятельность и необходимость. Всего в нашей стране их насчитывается более 230, а численность людей, задейст­вованных в этой работе, превышает 3,5 тыс. человек.

Тем не менее Гражданский альянс ставит задачу повышения уровня и авторитета этих неправительственных организаций. В этом вопросе большую поддержку оказывает Министерство информации и общественного развития. При поддержке государства уже проведен ряд исследований деятельности советов, выявлены проблемы, над решением которых необходимо серьезно поработать.

Так, по данным Гамала Тузелбаева, к сожалению, по большей части отсутствует взаимодействие общественных советов друг с другом, нет системности, наблюдается низкий уровень инициативы в процессе сбора и выражения мнений граждан по общественно значимым вопросам. Вместо того чтобы первыми реагировать на острые кризисные ситуации, участвовать в их урегулировании, советы нередко оглядываются на акиматы и министерства, ждут реакции государственных органов.

В нынешнем году на основе проводимых Гражданским альянсом исследований будет подготовлен комплексный доклад о состоянии и деятельности общественных советов. Документ будет содержать рекомендации, которые должны лечь в основу их дальнейшей деятельности.

По словам вице-президента Гражданского альянса РК, для повышения эффективности советов предстоит большая работа по налаживанию их взаимодейст­вия с населением и государственными структурами.

– Министерством информации и общественного развития уже подготовлен ряд законодательных поправок для повышения эффективности общественных советов, – подчеркнула на пресс-конференции председатель Комитета по делам гражданского общества этого ведомства Алия Галимова.

По ее данным, самый главный запрос гражданских активистов заключается в повышении независимости и самостоятельности советов. В законодательных поправ­ках, которые планируется внести в Мажилис в ноябре, сох­ранен действующий принцип пропорционального представительства, когда 2/3 сос­тава советов составляют представители гражданского общества и 1/3 – государственных органов. При этом добавлены новые механизмы, которые должны положительно повлиять на повышение самостоятельности этих структур. В частности, рабочая группа, ответственная за выборность членов советов, будет возглавляться представителем гражданского общества. Также вводятся новые права и полномочия для членов советов.

Комплексный доклад намечено презентовать общественности в ноябре нынешнего года. Планируется сделать его ежегодным и предоставлять на рассмотрение Правительству для анализа и выработки рекомендаций по улучшению работы общественных советов. 

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