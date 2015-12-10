Улыбайся, Мона!

Колонка обозревателей
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Наталья КУРПЯКОВА
Вот, например, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Самое, пожалуй, знаменитое живописное произведение. И вроде как первая красавица. Туристы со всего мира несутся сломя голову по коридорам и залам Лувра мимо десятков шедевров, чтобы увидеть ее – из толпы, на значительном расстоянии, за пуленепробиваемым стеклом, совсем не великого размера, всего-то 77 х 53 см…

Кто изображен на картине? Среди «претенденток» быть Джокондой по меньшей мере пять знатных дам и незаконная дочь герцога. Возможно, это «просто идеальная женщина», а кто-то думает, что мы любуемся не Лизой и даже не моной, а автопортретом да Винчи или портретом юноши в женском одеянии. По поводу личности модели ученые вроде бы договорились в 2005-м, признав ею Лизу Герардини, жену флорентийского торговца Франческо дель Джокондо.

Этой женщиной восхищаются уже пять столетий. Биограф итальянских художников Джорджо Вазари (XVI век) писал об уже тогда известной картине: «…Ресницы, сделанные наподобие того, как действительно растут на теле волосы, где гуще, а где реже, и расположенные соответственно порам кожи, не могли бы быть изображены с большей естественностью. Нос со своими прелестными отверстиями, розоватыми и нежными, кажется живым. Рот, слегка приоткрытый, с краями, соединенными алостью губ, с телесностью своего вида, кажется не красками, а настоящей плотью. В углублении шеи при внимательном взгляде можно видеть биение пульса». Несколько старомодно и натуралистично, но, согласитесь, впечатляет.

Кстати, о моде. У Моны Лизы выбриты брови и волосы на верхушке лба, согласно тренду кватроченто. Но кто вспомнит, какого цвета ее платье? Вуаль на волосах? Или цвет глаз? А ведь «волнистая прядь волос Джоконды созвучна прозрачной вуали, а брошенная через плечо свесившаяся ткань находит себе отзвук в плавных извивах далекой дороги». Во как!
«Мона Лиза», увы, очень потемнела, в том числе и из-за опытов автора с красками, на картине образовались трещины. Ее воровали, обливали кислотой, в нее бросали камень. А она улыбалась. И какой только ни считают знаменитую улыбку: загадочной, странной, ироничной, пленительной, нежной, совершенной, но также чувственной, холодной, бездушной, демонической… Это часть ее образа, а образ Джоконды – часть нас: каждый видит, что хочет, что умеет.

Еще Вазари предупреждал: «…это произведение написано так, что повергает в смятение и страх любого самонадеянного художника». Но и вдохновляет! В ХХ веке портрет не перечесть сколько раз «цитировался», стал объектом для экспериментов, например, Малевича, Сальвадора Дали (его автопортрет, с усами, разумеется), Энди Уорхола. Знаменитый граффитчик Бэнкси изобразил ее во весь рост, поворачивающейся спиной к зрителю и поднимающей подол платья, и еще – с гранатометом. О ней писали и Маяковский, и Мережковский, Хаксли и Брэдбери (в его рассказе вандалы рвут картину на час­ти, а герою удается спасти только улыбку), Дэн Браун («Код да Винчи»). «Джокондиана» вошла в массовую культуру, однако все эксперименты делали только более популярным оригинал.

И вот на днях СМИ облетела очередная новость. Пас­каль Котте под «Джокондой» обнаружил скрытый портрет. Французский ученый занимается изучением произведения с 2004 года (с завидным постоянством!) и научился проникать под внешний слой. Оказалось, «там» – изображена другая женщина, «подлинная» Лиза Герардини. Она, правда, не улыбается и смотрит в сторону. Добавим, что с месяц назад в таблоидах прошла другая «сенсационная» информация: призрак Леонардо бродит по одному из монастырей Италии, а его предсказания будущего человечества засекречены спецслужбами...

…Кто знает, может, еще и увидим мы «Джоконду» в новом обличье. Но вообще-то не хочется. Сенсации приходят и уходят, а «Мона Лиза» уже пять веков с нами. Зримый «призрак» ушедших веков, запечатленное дуновение времени, прекрасный обобщенный образ ренессансного человека. К счастью, похожего на нас. Поэтому мы и стараемся уловить ее мимолетную улыбку, ее взгляд. Нам так спокойнее. Улыбайся, Мона Лиза!
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