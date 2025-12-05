Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава скончался в возрасте 75 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Кадр из фильма

По данным портала Deadline, актер умер утром в четверг в калифорнийском городе Санта-Барбара в окружении детей. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Кэри-Хироюки Тагава снялся в более чем 150 фильмах и сериалах.

Его дебютом в кино стал фильм Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года, завоевавший девять премий "Оскар".

Известность ему принесла роль злого колдуна Шан Цзуна в Mortal Kombat ("Смертельная битва").

Также Тагава снимался в фильмах "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши", "Хатико", "47 ронинов" и других.