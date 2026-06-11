Отец, дочь и украденный автодом: чем удивляет новая казахстанская комедия

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фильм «Папасының қызы» («Папина дочка») погружает зрителей в атмосферу настоящего путешествия по красивейшим местам родины и  покоряет отечественный кинопрокат

Фото: скриншот видео

Под видом легкой семейной комедии «Папасының қызы» Асар Абулхайров снял удивительно искреннее кино о потере, взрослении и попытке вернуть близость между отцом и дочерью. Простая на первый взгляд картина подкупает редкой для современного коммерческого кинематографа эмоциональной честностью. Подробности − в материале корреспондента Kazpravda.kz 

Когда путешествие становится разговором по душам

Казахстанское кино в последние годы все чаще обращается к семейным ценностям, однако далеко не каждой картине удается избежать шаблонности и морализаторства. «Папасының қызы» оказывается приятным исключением, избегая излишней эксплуатации избитой темы. Фильм не пытается поучать зрителя и не предлагает готовых ответов на сложные вопросы. Напротив, он рассказывает историю людей, которые пытаются справиться с болью после потери близкого человека.

Сюжет строится вокруг Даулета  вдовца, который после смерти супруги практически потерял эмоциональную связь с дочерью Аялой. Пока отец бесконечно работает, стараясь удержать привычную жизнь от окончательного распада, девочка остается один на один со своими переживаниями и школьным буллингом.

Осознав, насколько далеко они отдалились друг от друга, Даулет решает исполнить мечту дочери о путешествии по Казахстану. Когда эта возможность оказывается под угрозой, он идет на отчаянный шаг и отправляется в дорогу вопреки обстоятельствам.

Формально фильм рассказывает о приключении, но на самом деле это история о двух людях, которые заново учатся быть семьей.

Сочинение, в котором спрятана боль

Одним из самых сильных драматургических решений становится линия школьного конкурса сочинений. Через текст, написанный Аялой, зритель впервые по-настоящему слышит голос девочки, которая долгое время оставалась закрытой не только для окружающих, но и для собственного отца.

Эти сцены производят особенно сильное впечатление именно благодаря своей простоте. Авторы не прибегают к громким драматическим приемам и не пытаются выдавить слезу любой ценой. Напротив, самые болезненные мысли звучат тихо и потому воспринимаются еще острее. Конкурсное сочинение становится своеобразным признанием ребенка, который отчаянно нуждается во внимании и понимании.

Именно после этих эпизодов путешествие приобретает новый смысл. Перед зрителем уже не просто приключение с красивыми пейзажами и забавными ситуациями, а попытка отца наконец услышать то, что дочь не могла сказать ему напрямую.

Главная причина, по которой история смотрится настолько убедительно  актерский дуэт Даурена Сергазина и Сезим Серикбай.

Исполнитель главной роли создает образ человека, который искренне любит дочь, но совершенно не понимает, как помочь ей пережить общее горе. Его герой далек от идеального отца. Он совершает ошибки, принимает импульсивные решения и временами выглядит беспомощным. Именно эта человеческая несовершенность делает персонажа живым и близким зрителю.

Юная Сезим Серикбай становится настоящим открытием фильма. Ее игра отличается удивительной естественностью. Актриса тонко передает подростковую уязвимость, внутреннюю злость, страх и одновременно надежду на то, что взрослые все-таки смогут понять ее чувства.

Салтанат  луч света на дороге

Приятным украшением картины становится героиня Салтанат в исполнении экс-солистки группы КешYOU Акботы-Нур Даирбек. Ее появление вносит в историю дополнительную легкость и обаяние. Салтанат становится не просто случайной спутницей путешествия, а человеком, который помогает главным героям посмотреть на ситуацию под другим углом.

Акбота-Нур Даирбек играет свою роль с естественной харизмой и внутренним теплом. Ее персонаж не перетягивает внимание на себя, но всякий раз оживляет действие, добавляя фильму легкость и позитивную энергию. На фоне эмоционально тяжелой истории Салтанат становится своеобразным напоминанием о том, что даже после самых сложных жизненных испытаний человеку могут встретиться люди, способные вернуть веру в добро.

Отдельного упоминания заслуживает исполнитель роли деспотичного шефа Даулета, которого сыграл Омар Кикымов. Его персонаж становится главным источником внешнего конфликта, запускающего всю цепочку событий фильма. На первый взгляд это типичный начальник, для которого дисциплина, собственность и рабочие интересы стоят выше человеческих обстоятельств.

Однако по мере развития сюжета герой перестает выглядеть однозначным антагонистом. За его жесткостью и принципиальностью постепенно проступают вполне понятные мотивы человека, привыкшего жить по установленным правилам.

Благодаря этому образ не скатывается в шаблонную схему «плохого начальника», а становится воплощением системы, с которой сталкиваются главные герои. Его противостояние с Даулетом оказывается не столько личным конфликтом, сколько столкновением двух жизненных позиций  формального следования правилам и стремления поставить интересы семьи выше любых обстоятельств.

Казахстан, который хочется увидеть своими глазами

Отдельного упоминания заслуживает визуальная составляющая фильма. Картина превращается в настоящее путешествие по самым красивым уголкам страны. Чарынский каньон, Кольсайские озера, Поющий бархан и виды на Хан-Тенгри не выглядят туристической рекламой. Они становятся частью эмоционального маршрута героев, отражая их внутренние изменения и постепенное сближение.

Вердикт

На самом деле, «Папасының қызы» – фильм о том, что иногда самая длинная дорога оказывается самым коротким путем к пониманию близкого человека. Асару Абулхайрову удалось создать редкий пример семейного кино, которое одинаково работает как приключенческая комедия, трогательная драма и история взросления.

По замыслу создателей, после просмотра картины у зрителей останутся не просто воспоминания о погоне и приключениях, а искреннее душевное тепло. Проект призван вдохновить людей проводить больше времени с близкими, открывая для себя природные достопримечательности родной страны.

#фильм #кинопрокат #комедия

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