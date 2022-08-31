Умер Михаил Горбачев

Первый Президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (30 августа – прим. ред.) вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – сказали в центральной клинической больнице.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года.

Первый и последний Президент Советского Союза – избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года.

Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. После ухода с поста Президента СССР занимался общественной и литературной деятельностью.