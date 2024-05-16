Прародиной всех баобабов оказался Мадагаскар

В мире, Наука
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ранее родиной всех баобабов было принято считать Африку или Австралию

Фото © Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Китайские, европейские и кенийские генетики расшифровали геномы всех восьми видов баобабов и обнаружили свидетельства того, что общий предок всех видов этих необычных африканских и австралийских деревьев изначально произрастал на острове Мадагаскар около 41 млн лет назад. Об этом в среду сообщила пресс-служба штаб-квартиры Китайской академии наук, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Расшифровка геномов всех восьми видов баобабов позволила ученым реконструировать дерево эволюции этих растений. Изначально их представители появились на острове Мадагаскар и только впоследствии они проникли в Африку и Австралию, причем в их распространении сыграли важную роль не только перемены климата и насекомые-опылители, но и колебания уровня моря", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришел международный коллектив генетиков под руководством директора Уханьского ботанического сада Вана Цинфэна в рамках масштабного проекта, нацеленного на изучение генетической истории эволюции баобабов. Ученых давно интересует то, как и где возникли эти деревья, чьи представители присутствуют на трех осколках древнего континента Гондваны - в Африке, на острове Мадагаскар и в Австралии.

Для получения сведений ученые полностью расшифровали геномы африканских баобабов (Adansonia digitata), шести видов мадагаскарских разновидностей этих деревьев, а также австралийских Adansonia gregorii. Исследователи изучили структуру хромосом у этих вариаций баобабов, а также проанализировали то, как часто в их ДНК встречались общие для всех и разные для отдельных видов мелкие мутации.

Проведенный исследователями анализ позволил им реконструировать древо эволюции баобабов, а также определить то, как менялись размеры их популяций в последние 10 млн лет. Этот анализ указал на то, что общей родиной всех баобабов является не Африка или Австралия, а Мадагаскар, где эти деревья появились примерно 41 млн лет назад, что значительно ниже предыдущих оценок (около 160 млн лет назад).

Около 20 млн лет назад появились предки африканских и австралийских баобабов, однако при этом они начали активно распространяться по Земле значительно позже, в те эпохи, когда уровень моря был значительно ниже, чем сейчас. Как предполагают ученые, это говорит в пользу того, что изменения в площади острова Мадагаскар, связанные с переменами в уровне моря, необычно сильно влияли на способность баобабов распространять семена, причины чего еще предстоит изучить палеоботаникам и климатологам.

Баобабы представляют собой род растений из семейства мальвовых, чьи представители широко распространены в Африке, а также на острове Мадагаскар и на северо-западном побережье Австралии. В начале текущего столетия баобабы начали массово гибнуть в южных регионах Африки, что дополнительно привлекло внимание экологов, биологов и генетиков к изучению происхождения и особенностей жизнедеятельности этих необычных представителей флоры.

 

#ученые #деревья #исследование #баобаб #Мадагаскар

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