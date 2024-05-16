В Англии заключенных будут выпускать досрочно из-за переполненных тюрем

В мире, Европа, Общество
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Айман Аманжолова
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Численность заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигла рекордной отметки в 88 225 человек

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

В рамках борьбы с переполненностью тюрем правительство Великобритании будет досрочно освобождать некоторых заключенных, а также откладывать слушания по части уголовных дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Как уточняет агентство Reuters, за последние 30 лет количество приговоренных к лишению свободы в Англии и Уэльсе удвоилось. Так случилось из-за увеличения сроков наказаний и ужесточения подхода к преступлениям, связанным с применением насилия и наркотиками.

Агентство при этом уточняет, что досрочное освобождение коснется только заключенных, у которых заканчивается срок отбывания наказания. При этом такие осужденные продолжат находиться под пристальным надзором.

Мера не будет распространяться на арестантов, отбывающих срок за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления. Тюремные управляющие смогут запретить освобождение некоторых осужденных.

По информации агентства, в прошлом году численность заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигла рекордной отметки в 88 225 человек, что на 8% больше, чем годом ранее. По официальным данным, на тот момент в тюрьмах оставалось всего 557 свободных мест. Таким образом, три пятых тюрем были переполнены.

Ранее, 30 апреля, газета Le Figaro сообщила, что во Франции побит рекорд заполнения мест лишения свободы: по состоянию на 1 апреля 2024 года там отбывали срок 77 450 человек, что на 4 370 больше, чем в 2023 году. Заключенным не хватает коек, некоторым приходится спать на полу камер на матрасах.

Совет Европы в марте выражал «глубокую обеспокоенность» ситуацией во французских тюрьмах.

#тюрьма #освобождение #заключенные #Англия

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