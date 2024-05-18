Израильские военные нашли в Газе тела трех похищенных израильтян

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Их убили еще 7 октября и увезли в Газу уже мертвыми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: BRINGHOMENOW ON INSTAGRAM

Израильские войска нашли в Газе тела трех израильтян, значившихся в списках заложников, похищенных ХАМАС, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По заявлению военных, это тела Шани Лук, Амит Бускилы и Ицхака Гелернтера, всех их убили еще 7 октября, а их тела увезли в Газу.

Местные СМИ сообщили, что тела были найдены в туннеле боевиков ХАМАС.

Около 1200 человек были убиты в результате беспрецедентного нападения 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС прорвались в Израиль. Еще 252 человека они забрали в Газу в качестве заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту новость «душераздирающей».

«Мы вернем всех наших заложников, как живых, так и покойных», — сказал он.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что тела были обнаружены в ходе операции ночью и что военные действовали на основе разведданных, полученных в ходе «допросов террористов», задержанных в секторе Газа.

Отмечается, что эти люди были убиты на перекрестке недалеко от места нападения на гостей фестиваля Super Nova на юге Израиля, а затем их тела были увезены в Газу. На этом фестивале погибло более 360 человек.

Судьба 125 человек остается неизвестной, они по-прежнему значатся в списках заложников. Остальные были отпущены ХАМАС в обмен на палестинских заключенных, освобождены силой либо мертвы и их смерть подтвердилась.

Шани Лук была признана израильскими властями погибшей в конце октября, ее тело было опознано на одном из видео боевиков ХАМАС, снятых во время нападения. О судьбе двоих других погибших ничего не было известно с 7 октября.

Израильский Форум семей заложников заявил, что они «склоняют головы в глубокой скорби, их сердца разбиты после объявления об убийстве Шани Лук, Ицхака Гелернтера и Амит Бускилы террористами ХАМАС. Да будет благословенна память о них».

В соответствии с соглашением, достигнутым в ноябре, ХАМАС освободил 105 заложников в обмен на недельное прекращение огня и освобождение около 240 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Неясно, сколько из пропавших без вести все еще живы.

Переговоры о дальнейших освобождениях заложников продолжались много месяцев и на данный момент зашли в тупик.

После нападения 7 октября Израиль развернул широкомасштабное наступление на сектор Газа, которое вызвало многочисленные жертвы среди мирного населения. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, число погибших уже превышает 35 тысяч.

Кроме того, 2,2 миллиона палестинцев в Газе страдают от хронической нехватки продовольствия, жилья и других видов помощи также остро не хватает, заявляют в ООН.

#Израиль #Палестина #заложники #ХАМАС #сектор Газа

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