Уникальный языковой проект реализуется в Казахстане

Образование
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Одна из ключевых особенностей метода – его направленность на развитие творческого потенциала детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Министр просвещения Гани Бейсембаев принял участие в VIII Курултае Международного общества «Қазақ тілі». В своем выступлении он остановился на мерах, предпринимаемых государством для повышения качества преподавания казахского языка и создания благоприятной языковой среды в школах.

С прошлого года в дошкольных организациях реализуется программа раннего погружения детей в изучение государственного языка «Тілге бойлау». Как отметил министр, этот инновационный подход, основанный на международном опыте, не только помогает детям быстрее овладевать языком, но и стимулирует их творческое развитие, поддерживая естественное стремление к обучению. В настоящее время проект успешно реализуется в пяти регионах страны.

«Обучение в рамках проекта «Тілге бойлау» организуется ежедневно и включает различные виды деятельности. Одна из ключевых особенностей метода — его направленность на развитие творческого потенциала детей. Он не ограничивает, а, напротив, раскрывает способности каждого ребенка, что положительно влияет на уровень связной речи и словесно-логического мышления. Важно отметить, что проект внедрен с учетом запросов родителей и уже с этого года начнет поэтапно внедряться в школьную систему», — подчеркнул Гани Бейсембаев.

Особое внимание уделяется качеству преподавания государственного языка в организациях образования. В 2024 году около 5,5 тыс. учителей казахского языка и литературы прошли курсы повышения квалификации. Впервые для учащихся 5-8 и 10-х классов введен экзамен по государственному языку, который направлен на более глубокое освоение и закрепление учебной программы.

#Образование #казахский язык #языковой проект «Тілге бойлау»

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