В рамках соглашения в университете прошла встреча, на которой представители этих организаций обсудили ряд вопросов.

Как отметила проректор по научной работе и международным связям университета Майнура Бурибаева, в ходе реа­лизации важного для региона экологического проекта будет использован весь научный потенциал высшего учебного заведения. В частности, стало известно, что основные задачи по проекту «Улучшение экосистемы дна Аральского моря с использованием инновационных методов посадки растений» будут исполнять ученые вуза.

Директор по исследованиям, развитию и интернационализации Фонда Булата Утемуратова Темирлан Ербосынов проинформировал о том, что пилотный проект основан на новом подходе к восстановлению экосистемы.

– Инновационная технология Калифорнийского университета в Беркли под названием E-seed впервые проходит испытания в Казахстане, – отметил Темирлан Ербосынов. – Семена саксаула, покрытые специальным био­логическим материалом, высеваются с помощью дронов. Такой метод позволяет озеленять большие территории с минимальными затратами.

Как сообщили участники встречи, в рамках намеченной работы в марте-апреле 2026 года в качестве пилотного проекта на 1 га территории высохшего дна Аральского моря высадят биологические образцы семян саксаула. Если научно подтвержденные показатели приживаемости превысят 20%, то в 2027-м в рамках второго этапа семена будут высажены уже на 50 га дна Арала. Стоимость экспериментального проекта, финансируемого Фондом Булата Утемуратова, составит 600 тыс. долларов.

– Проект направлен на кардинальное улучшение экологической ситуации в Приаралье, – поделился профессор Университета им. Коркыта-ата Рахат Курманбаев. – В ходе его реализации в нашу исследовательскую группу войдут биологи, химики, экологи, агрономы, почвоведы, гидрологи и IT-специалисты. К работам будут привлечены магистранты и докторанты. Нашим ученым поручены ответственные участки работы по направлениям «Подготовка тестового периода», «Производство 3 000 E-seed-контейнеров в Казахстане», «Тестирование на опытном участке площадью 1 га», «Мониторинг и контроль»­ и другие.

По прогнозам ученых-экологов, в 2028–2029 годах в Приаралье ожидаются увеличение биоразнообразия, рост численности мелких диких животных и птиц, а также повышение влажности воздуха.

Долгосрочная цель программы – стабилизация экосистемы, снижение температуры воздуха в летнее время и улучшение общего микроклимата к 2040 году, отметили специалисты.