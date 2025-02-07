Уроженка Костаная представит Казахстан на конкурсе «Мисс Вселенная»

Визит Даны Алмасовой в родной город начнется 8 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости

Фото: instagram.com/almassshine/

Дана – уроженка Костаная. Она стала победительницей престижного конкурса «Мисс Казахстан» 2024 года, завоевав титул «Мисс Вселенная Казахстан».

Королеву красоты будут встречать в аэропорту 8 февраля в 14:20.

В Костанае Дана Алмасова планирует пробыть до 12 февраля. Также в ее планы входит общение с представителями СМИ, интервью и съемки для ТВ.

«Это официальная встреча победительницы престижного конкурса. Считаю, что для Костаная и всей области это значительное достижение, достойное публичного признания и широкого освещения. Поддержка и внимание к успехам земляков поможет еще больше подчеркнуть успехи нашего региона», – считает директор по развитию агентства Ethno Fashion Сауле Кабидулова.

12 февраля Дана Алмасова вылетает в Алматы, а оттуда – в Малайзию, где состоится финал конкурса «Мисс Вселенная».