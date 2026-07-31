Бен Аффлек выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Звезды,США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Выигранный миллион долларов актер пожертвовал благотворительной организации

Фото: radiomelodija.lv

Бен Аффлек вписал свое имя в элитный список победителей популярного шоу "Кто хочет стать миллионером?", забрав главный приз в один миллион долларов. Однако триумф стал возможен не без помощи чемпиона интеллектуальной викторины "Jeopardy!" Джейми Динга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Этот дуэт повторил сценарий годичной давности, когда лучший друг Аффлека и бизнес-партнер Мэтт Дэймон также одолел последний вопрос. Тогда напарником Дэймона был нынешний ведущий "Jeopardy!" Кен Дженнингс. Теперь же тандем Аффлек-Динг не только повторил успех, но и обеспечил щедрое пожертвование в благотворительный фонд актера "Eastern Congo Initiative", занимающийся поддержкой жителей африканского региона.

В финальном раунде знаменитостям зачитали каверзный вопрос: "Какие из предложенных вариантов ответа не были именами индеек, помилованных президентом США?"

Поскольку уверенности не было, Аффлек и Динг использовали подсказку "Звонок ведущему" и обратились к шоумену Джимми Киммелу. Тот, хоть и не гарантировал точность, склонился к варианту "Спагетти с фрикадельками". Этого показалось мало, и пара активировала еще одну подсказку "Звонок другу". Им оказался Стивен Моррисон, давний партнер Динга по интеллектуальным баталиям. Однако Стивен тоже растерялся и отказался давать ответ.

"Я бы поставил на Джимми. Давай рискнем", - предложил Аффлек и оказался прав - после томительной паузы студию взорвали фейерверки.

#актер #выигрыш #пожертвование

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