Итальянские поклонники Димаша провели благотворительную акцию для детских домов Актобе

Помощь была адресована прежде всего самым маленьким воспитанникам, нуждающимся в постоянном уходе и внимании

Фото: Dimashnews.com

Поклонники Димаша Кудайбергена из Италии организовали благотворительную акцию в поддержку воспитанников детских домов Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Средства, собранные в рамках инициативы, были направлены на приобретение необходимых вещей для детей. К реализации проекта присоединился учитель Димаша, маэстро Марат Айтимов. Благодаря совместным усилиям Dears удалось приобрести подгузники, детское питание, одежду, обувь, лекарственные препараты и медицинские принадлежности.

Помощь была адресована прежде всего самым маленьким воспитанникам, нуждающимся в постоянном уходе и внимании. Подобные благотворительные инициативы уже давно стали важной частью деятельности международного сообщества Dears. Поклонники Димаша из разных стран регулярно объединяются, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.