Димаш представил современную версию народной классики

Музыкальное видео на песню Aqerke снималось в Алматы и на родине певца, в Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 июля 2026 года народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил на своём YouTube-канале современное прочтение народной казахской песни Aqerke, сообщает Kazpravda.kz

На протяжении многих лет это произведение исполнялось народными певцами в сопровождении домбры. Одним из самых известных исполнителей композиции был выдающийся казахский певец XX века, композитор Гарифулла Курмангалиев.

Выступив в качестве музыкального продюсера, Димаш совместно с музыкантом Ренатом Аубакировым и саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным аранжировал и представил собственное видение композиции. Музыкантам удалось бережно сохранить её традиционное звучание, дополнив его современными музыкальными решениями.

В новой версии песни звучит не только голос Димаша, но и фрагменты исторических записей Гарифуллы Курмангалиева, благодаря чему между прошлым и настоящим возникает своеобразный музыкальный диалог.

Музыкальное видео на песню Aqerke снималось в Алматы и на родине певца, в Актобе. Съёмки проходили на земле, на воде и в воздухе, объединив самые разные природные локации.

В съемочном процессе была задействована большая команда из 130 человек. А на Центральном стадионе имени Кобланды батыра собрались около 10 тысяч земляков Димаша, чтобы принять участие в создании красивого видео на песню.