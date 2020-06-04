Ушла из жизни известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова
Ушла из жизни известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова. Информация об этом появилась на странице Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в Facebook, передает Kazpravda.kz.
"Пришли печальные вести, скончалась Садыкова Раиса Кудайбергеновна. Долгие годы она была дирижером ГАТОБ имени Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей. Коллеги вспоминают ее потрясающий характер и невероятную любовь к своему делу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Раиса Садыкова – первая казашка, ставшая профессиональным дирижером. Она является уроженкой Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова.
Работала в 1964-1975 годы артисткой Казахского национального инструментального оркестра. Затем долгие годы была дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.
"Она останется в нашей памяти как профессионал с большой буквы и человек с огромным сердцем", – подчеркивается в сообщении.