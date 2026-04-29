Усилены мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водоёмах Шымкента

Будьте бдительны!

В целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения безопасности граждан на территории города Шымкента проводятся комплексные профилактические мероприятия на местных водоёмах, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: МЧС

Сотрудниками ДЧС города Шымкента совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и заинтересованных служб организованы рейдовые и разъяснительные работы в местах массового отдыха населения у воды. Основное внимание уделяется соблюдению правил безопасности, предупреждению купания в несанкционированных местах, а также недопущению происшествий на воде.

На сегодняшний день на территории города определены 3 официально разрешённых места для купания: зона отдыха «Рахат-Бадам», зона отдыха «Тогыс» и прибрежная территория реки Кошкар-Ата. Вместе с тем имеются 13 запрещённых для купания участков, количество которых планируется поэтапно увеличить до 31. На указанных территориях установлены предупреждающие знаки и информационные таблички.

Несмотря на то, что купальный сезон на сегодняшний день официально не открыт, в городе Шымкенте с апреля месяца активно проводятся профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности отдыхающих у водоёмов.

Одно из таких мероприятий было проведено с участием спасателей и волонтёров на реке Кошкар-Ата и в зоне отдыха «Рахат-Бадам».  В ходе мероприятий гражданам были разъяснены правила поведения на водоёмах, а также подчеркнута важность соблюдения мер безопасности при отдыхе у воды.

Также в зоне отдыха «Рахат-Бадам» с участием водолазов проведены работы по обследованию подводной части акватории, а отдыхающим, использующим лодки, подробно разъяснены требования безопасности на воде.

#Шымкент #МЧС #профилактика #водоемы

