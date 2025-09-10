О результатах проверки сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления департамента экономических расследований по СКО ­Мейрам ­Еркенов и его заместитель ­Азамат Нурбаев.

По их данным, в регионе выявлены факты выдачи займов без лицензии, при этом «кредиторы» искусственно завышали процент­ные ставки и включали скрытые комиссии. В итоге люди, обращавшиеся за помощью, оказывались в долговой зависимости. Только в Петропавловске сумма незаконно выданных займов превысила 1,2 млрд тенге. В некоторых случаях годовая эффективная ставка значительно превышала нормы, установленные Национальным банком.

Следователи уже изъяли документы и доказательства противоправной деятельности, по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Напомним, что с начала года по стране закрыто несколько недобросовестных микрофинансовых организаций, пострадавшими от которых стали сотни тысяч граждан. Их переплаты составили десятки миллиардов тенге.

В ДЭР подчеркивают: проверка рынка продолжается. Жителям советуют тщательно изучать условия договоров и проверять наличие лицензии у кредиторов, чтобы не попасть в ловушку «черных финансистов».