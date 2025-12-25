В одном случае мужчина сообщил, что из дома ушла жена с двумя малолетними детьми. После семейной ссоры. Теперь в ситуации разбираются сотрудники по борьбе с семейно-бытовым насилием. Формально это семейный конфликт. Но, по сути, во взрослую войну оказались втянутыми дети.

В другом эпизоде 16-летняя девушка ушла из дома после ссоры с матерью. Ночь провела у подруги. Класси­ческий сценарий: подростковый протест, хлопок дверью, бегство «куда глаза глядят». Пока все обошлось без последствий. Но это пока…

Третий случай: шестиклассник остался ночевать у друга. Отца не предупредил, разрешение спросил только у матери. А родители работают посменно и не поделились информацией друг с другом. Обыч­ная бытовая нестыковка, которая за несколько часов превратилась в полицейскую ориен­тировку.

И еще одна неспокойная ночь. На одинокого подростка, стоящего на остановке, обратила внимание горожанка. Позвонила по номеру 102. Мальчика доставили в полицию. История банальна и страшна одно­временно: отпросился к тете, но ушел гулять с друзьями, завис в торгово-развлекательном центре, опоздал на автобус, телефон оставил дома. И вот он один стоит ночью на холоде. В итоге – вызов матери в полицию и административное предупреждение.

Никто не погиб. Никого не искали сутками в полях. Не понадобились кинологи и волонтеры. Но вот именно такие «благополучные» случаи – самые опасные, ведь они создают иллюзию, что все под контролем.

А теперь сухая статистика, от которой не становится спокойнее. За год полицейские Петропавловска почти сто раз разыскивали пропавших детей и подростков. Это уже не единичные ЧП, а поток. Это рутина тревоги, когда по команде поднимаются наружные службы, ювенальные инспекторы, патрули, криминальная полиция, участковые, Центр оперативного управления.

Начальник управления полиции Петропавловска полковник Марат Жумалиев считает, что безнадзорность – главный фактор подростковых правонарушений. Безнадзорность – это не про «плохих» детей, это про взрослых, которые не договорились между собой, не знают, где ребенок, не проверили, есть ли у него телефон, и считают, что ничего не случится.

Подростки не уходят из дома просто так. Они бегут от конфликтов, недосказанности, равнодушия, от разор­ванных семейных связей. Они не думают о последствиях – думать об этом обязаны взрослые.

Психологи подчеркивают: подростки почти никогда не уходят из дома из-за дурного характера или упрямства. Уход – это жест отчаяния, форма протеста или попытка спастись, когда других способов быть услышанным ребенок не видит.

Самая тяжелая и распространенная причина – чувство небезопасности дома. Речь не обязательно о побоях. Подростки уходят и тогда, когда в семье постоянные крики, унижения, угрозы, алкоголь, агрессия и непредсказуемость взрослых. И еще когда ребенку годами внушают: «Ты никто, из тебя ничего не выйдет».

Для подростковой психики эмоциональная боль равна физической. Уход становится способом защиты. Хорошо, что сегодня дети вернулись домой. А что будет завтра? И как говорить о случившемся с ребенком?

Психологи напоминают: в таких случаях не работают крики, угрозы, унижения. Бессилен тотальный контроль после возвращения, и не действуют слова: «Я тебя кормлю, и ты обязан!» Все это лишь повышает риск повторного ухода. Что дейст­вительно помогает, так это спокойный разговор без допроса. Признание чувств подростка, даже если вы не согласны с его поступком. Должна быть работа с причиной, а не с симптомом. И четкий сигнал: «Ты не один. Дом – это место, куда можно вернуться».

Подросток не уходит от хорошей жизни. И если он однажды ушел, то это сигнал SOS, который взрослые могут и должны услышать.