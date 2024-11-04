Условно осужденный гулял, представлялся советником и давал интервью телеканалам

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В Турксибском районном суде рассмотрели представление службы пробации о замене ранее назначенного наказания в виде условного осуждения в отношении А.Әпсейтова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Алматы соттары

Представление внесено в связи с неоднократным нарушением условий режима пробационного режима.

«Установлено, что осужденный, без уведомления уполномоченного органа, выезжал за пределы административно-территориальной единицы, где посещал увеселительные заведения и представляясь советником председателя «Центра содействия политике Президента по противодействию коррупции» и почетным гражданином РК, посещал мероприятия и давал интервью телеканалам», - говорится в информации.

Ранее приговором Ауэзовского районного суда от 2 ноября 2023 года он был признан виновным по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК (Мошенничество) и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Постановлением суда представление службы пробации удовлетворено. Условный срок заменен на реальный.

Срок отбытия наказания исчисляется с 4 ноября 2024 года, добавили в пресс-службе.