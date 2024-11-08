Успешные педагоги вдохновляют на успех

Областной форум молодых педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар жол» прошел в Петропавловске. Значимое мероприятие для начинающих учителей Северо-Казахстанской области третий год подряд проводит Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

На форум приехали более 100 молодых учителей, работающих в ведущих школах региона. Впервые в рамках форума прошли мастер-классы под названием «Как сделать каждый урок особенным». Молодые педагоги делились опытом, демонстрировали свои подходы и методы обучения, раскрывая такие актуальные темы, как мотивация учеников, интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс, развитие функциональной и эмоциональной грамотности, создание дружелюбной и поддерживающей атмосферы.

Важным и вдохновляющим представляется опыт преподавания казахского языка русскоязычными учителями. Так, этническая белоруска Марина Мелихова, в совершенстве овладев казахским языком, работает учителем начальных классов в средней школе села Петерфельд Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Родилась Марина Анатольевна в селе Ыскака Ыбыраева в районе Шал акына, училась в школе с казахским языком обучения. Окончила педагогический колледж им. Магжана Жумабаева и продолжила образование в Международном университете Астаны, после окончания которого получила диплом учителя начальных классов.

Родители учеников поначалу сомневались, сумеет ли русскоязыч­ный учитель преподавать на казахском, но она очень скоро доказала, что сделала осознанный и правильный выбор. Трудовой путь педагога начался в Петерфельдской средней школе «Қызылжар Абай орта мектебі», и всего за два года работы здесь она добилась значительных успехов.

Воспитанники Марины Анатольев­ны стали побеждать в конкурсах и олимпиадах. Так, например, ученик Ернар Алкенов занял второе место в респуб­ликанском онлайн-конкурсе «Абай» и третье место – в конкурсе «Мағжан». Все это говорит о качест­венной подготовке и понимании не только языка, но и культурных особенностей. Марина прививает детям любовь к казахской культуре через различные мероприятия и учебные материалы, вводя в обучение фольклорные и литературные элементы. Она активно использует казахские сказки и песни, объясняет­ традиции.

Марина Анатольевна заняла второе место в районном конкурсе «Дебют» и дала незабываемый для 300 зрителей мастер-класс на республиканском форуме молодых учителей.

Изначальный секрет успеха не сложно разгадать: в семье на казахском языке говорят буквально все. Обе сестры – тоже педагоги и также работают в школах с казахс­ким языком обучения.

– Мы гордимся, что у нас преподает Марина Анатольевна, – говорит директор средней школы им. Абая Аягоз Ермаганбетова.

Поразительно, но в этой же средней школе им. Абая работает еще один русский учитель казахского языка, можно даже сказать учитель-полиглот Яна Добромирова. Она свободно владеет четырьмя языками (русским, казахским, анг­лийским и немецким), а еще планирует разработать собственную методику ускоренного изучения казахского языка.

Северо-Казахстанский государст­венный университет им. М. Козыбаева Яна Добромирова окончила в 2022 году по специальности «иностранная филология», в 2024 году стала магистрантом.

– Мне очень нравится изучать и преподавать языки, – говорит Яна. – Давно известно – знание нескольких языков всегда и всем идет на пользу.

Яна Добромирова показывает пример того, как стремление и нас­тойчивость в освоении казахского языка могут превратить человека в квалифицированного педагога. Яна с детства интересовалась казахс­кой культурой. Начав с базовых слов и выражений, она постепенно перешла к полноценному чтению и письму на казахском. Добромировская методика обучения основывается на постоянной практике и вовлечении учеников в диалог, что позволяет им активно развивать языковые навыки.

Например, Яна проводит языковые клубы, на занятиях ученики обсуждают книги и фильмы на казахском языке, разыгрывают­ сценки. Подобный подход помогает детям погружаться в язык не только на уроках, но и вне школьной программы. Родители учеников рассказывают, что дети, ранее слабо говорившие на казахском, после занятий с Яной стали намного увереннее использовать язык в повседневной жизни.

Преодолеть языковой барьер сумела и учитель русского языка в Петропавловске Светлана Васильев­на Магуянова. Почти десять лет она работает в Беловской средней школе Кызылжарского района. Этническая украинка, сегодня она тоже преподает казахский язык.

Родилась и выросла Светлана в селе Келлеровка Тайыншинского района, позже переехала в Петропавловск, окончила здесь университет. Теперь живет в селе Белом, преподает казахский язык. Уроки предпочитает давать в игровой форме, чтобы заинтересовать детей содержанием предмета. Тем более что нынешние дети немного другие – они просто не мыслят жизни без мобильного Интернета, смартфонов, планшетов и ноутбуков, так что приходится искать к ним особый подход.

А еще Светлана Магуянова любит и умеет петь, причем на украинс­ком, русском и казахском языках. Пример Светланы Васильевны показывает, что изучать язык никогда не поздно. А еще она – образец профессиональной гибкости и настоящего энтузиазма в деле изучения государственного языка. Вовремя поняла, что владение казахским поможет расширить профессиональные горизонты. Для этого она использует казахский язык на занятиях литературного кружка. Коллеги и родители учеников тоже берут пример со Светланы Васильевны, не побоявшейся, несмотря на богатый опыт преподавания на русском языке, адаптироваться к новым реалиям и освоить казахский язык.

Марина Мелихова, Яна Добромирова и Светлана Магуянова не только преодолели языковой барьер, но и сумели внести вклад в развитие двуязычного образования.