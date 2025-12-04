Теме семейно-бытового насилия уделяется все большее внимание в государстве. Изменениями, внесенными в 2024 году в законодательство, ряд административных правонарушений был переведен в категорию уголовных. Растет количество центров поддержки семьи, заработали центры психологической поддержки детей. Формируется культура обращения за помощью. Люди воспринимают насилие как проблему, требующую вмешательства. И это – важный результат принимаемых мер.

«Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30 процентов. В целом за последние пять лет вдвое снизилось число преступ­лений, посягающих на права женщин. Самое главное – меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку», – констатировал на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов в июне Президент.

Бытовое насилие – это не только побои. Растет число обращений по поводу психологического давления, финансового контроля, сталкинга и дропперства – форм агрессии, которые долго не фиксировались в официальной статистике. Как отметил на недавней встрече, посвященной данной проблеме, президент общественного фонда «Отцы в деле» Данияр Мухамбеткалиев, значительная часть конфликтов в семьях возникает из-за недос­татка знаний о правах и элементарных навыков общения.

– Культурные установки остаются сильным фактором. Казахский «ұят» все еще заставляет женщин терпеть, а мужчин – подавлять эмоции. Женщины стремятся сохранить семью любой ценой, а мужчины не умеют выражать чувства и вести диалог, потому что их этому не учили, – констатировал он.

ОФ «Отцы в деле» с 2022 года занимается проработкой воп­росов, связанных с вовлечением мужчин в семейную жизнь. В рамках проекта «Папа – школа» отцы обучаются семейной психологии и взаимодействию с детьми с первых дней их жизни.

– Если мужчины станут активными участниками семейной жизни, показатели бытового насилия снизятся естест­венным образом, – уверен Данияр Мухамбеткалиев.

Депутат маслихата Астаны Мадина Ажикенова считает, что безопасность женщин и детей – это не только социальная проблема, но и фундамент стабильности государства. И ответст­венность за ее решение лежит на всем обществе. Важно поддерживать конкретные инициативы и создавать условия, в которых каждая женщина и каждый ребенок чувствуют защиту не просто на словах.

– Укрепление духовности, семейных ценностей и здорового мировоззрения – основа безопасного и стабильного общества, – солидарна с депутатом председатель городского совета матерей Алтынай Танирбергенова.

В рамках проекта «Әрекет алаңы» совет занимается профилактикой наркомании, лудомании, семейно-бытового и общественного насилия, вандализма и расточительства. Работа строится в парт­нерстве с госорганами, НПО и образовательными учреждениями.

Руководитель Ассоциации психологов и психотерапевтов РК Зарина Кенжекар также уверена, что устойчивость

семьи – это фундамент общества. В современном Казахстане наблюдается тревожный рост разводов, что напрямую отражается на благополучии женщин и детей.

– Ключевые вызовы для безопасности семьи – это различные зависимости, бытовое насилие, измены, социально-экономические трудности и недостаток эмоциональной поддержки. Особенно уязвимы подростки: отсутствие детских наркологов и токсикологов оставляет их без профессиональной помощи, а семьи – без поддержки в кризисных ситуа­циях, – подчеркнула Зарина Кенжекар.

Для укрепления семьи и защиты детей психолог предлагает развивать программы эмоциональной грамотности, создавать сети специализированной помощи, формировать культуру уважения, доверия и диалога.

Еще одна серьезная угроза безопас­ности связана с ростом кибермошенничества. Дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом, нежелательными контактами со взрослыми в Интернете, распространением интимного контента. Кроме того, преступники ищут дропперов – людей, которые сознательно или нет становятся частью схем отмывания финансов. И чаще всего это именно подростки, студенты и домохозяйки. Тем временем с прошлого года за дропперство введена уголовная ответственность.

Подполковник полиции Алмагуль Исмагулова, говоря о бытовом насилии, отмечает, что проблема остается острой: 90% пострадавших – это женщины и дети. В Астане с начала года зарегист­рировано более 8 тыс. обращений, касаю­щихся семейных конфликтов. И это цифра показывает растущую готовность людей искать помощь, отмечают полицейские. Для удобства обращений создано приложение FSM Social, предусмотрены превентивные меры и меры поддержки жертв, по коррекции поведения агрессора.

После принятия закона о семейно-бытовом насилии действительно наблюдается динамика роста правонарушений ввиду акцента на выявляемость. Это также демонстрирует доверие населения к государственным мерам поддержки жертв, люди просто стали чаще сообщать о правонарушениях. Большинство казахстанцев порицают такие проявления и считают, что в случаях насилия в семье виноват агрессор, а не жертва.

При этом количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков уменьшилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Посредством контакт-центра «111» и QR-кодов выявлено более 4 тыс. детей в сложном эмоциональном сос­тоянии, подвергшихся насилию и жестокому обращению, им оказана помощь. В 34 случаях удалось предотвратить детский суицид.

И все же вопросы обеспечения безо­пасности женщин и детей сохраняют актуальность. Необходимо продолжить выработку дальнейших консолидированных подходов и действий, а также продолжить координацию проводимой работы. Достичь нулевой терпимости к насилию возможно, если государство и общество будут действовать в одном нап­равлении.