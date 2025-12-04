Устойчивость семьи – фундамент общества Общество 10 декабря 2025 г. 3:30 14 Раушан Бостанова Меры по борьбе с бытовым насилием приносят результаты изображение сгенерировано ChatGPT Теме семейно-бытового насилия уделяется все большее внимание в государстве. Изменениями, внесенными в 2024 году в законодательство, ряд административных правонарушений был переведен в категорию уголовных. Растет количество центров поддержки семьи, заработали центры психологической поддержки детей. Формируется культура обращения за помощью. Люди воспринимают насилие как проблему, требующую вмешательства. И это – важный результат принимаемых мер. «Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30 процентов. В целом за последние пять лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное – меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку», – констатировал на заседании расширенной коллегии правоохранительных органов в июне Президент. Бытовое насилие – это не только побои. Растет число обращений по поводу психологического давления, финансового контроля, сталкинга и дропперства – форм агрессии, которые долго не фиксировались в официальной статистике. Как отметил на недавней встрече, посвященной данной проблеме, президент общественного фонда «Отцы в деле» Данияр Мухамбеткалиев, значительная часть конфликтов в семьях возникает из-за недостатка знаний о правах и элементарных навыков общения. – Культурные установки остаются сильным фактором. Казахский «ұят» все еще заставляет женщин терпеть, а мужчин – подавлять эмоции. Женщины стремятся сохранить семью любой ценой, а мужчины не умеют выражать чувства и вести диалог, потому что их этому не учили, – констатировал он. ОФ «Отцы в деле» с 2022 года занимается проработкой вопросов, связанных с вовлечением мужчин в семейную жизнь. В рамках проекта «Папа – школа» отцы обучаются семейной психологии и взаимодействию с детьми с первых дней их жизни. – Если мужчины станут активными участниками семейной жизни, показатели бытового насилия снизятся естественным образом, – уверен Данияр Мухамбеткалиев. Депутат маслихата Астаны Мадина Ажикенова считает, что безопасность женщин и детей – это не только социальная проблема, но и фундамент стабильности государства. И ответственность за ее решение лежит на всем обществе. Важно поддерживать конкретные инициативы и создавать условия, в которых каждая женщина и каждый ребенок чувствуют защиту не просто на словах. – Укрепление духовности, семейных ценностей и здорового мировоззрения – основа безопасного и стабильного общества, – солидарна с депутатом председатель городского совета матерей Алтынай Танирбергенова. В рамках проекта «Әрекет алаңы» совет занимается профилактикой наркомании, лудомании, семейно-бытового и общественного насилия, вандализма и расточительства. Работа строится в партнерстве с госорганами, НПО и образовательными учреждениями. Руководитель Ассоциации психологов и психотерапевтов РК Зарина Кенжекар также уверена, что устойчивость семьи – это фундамент общества. В современном Казахстане наблюдается тревожный рост разводов, что напрямую отражается на благополучии женщин и детей. – Ключевые вызовы для безопасности семьи – это различные зависимости, бытовое насилие, измены, социально-экономические трудности и недостаток эмоциональной поддержки. Особенно уязвимы подростки: отсутствие детских наркологов и токсикологов оставляет их без профессиональной помощи, а семьи – без поддержки в кризисных ситуациях, – подчеркнула Зарина Кенжекар. Для укрепления семьи и защиты детей психолог предлагает развивать программы эмоциональной грамотности, создавать сети специализированной помощи, формировать культуру уважения, доверия и диалога. Еще одна серьезная угроза безопасности связана с ростом кибермошенничества. Дети все чаще сталкиваются с кибербуллингом, нежелательными контактами со взрослыми в Интернете, распространением интимного контента. Кроме того, преступники ищут дропперов – людей, которые сознательно или нет становятся частью схем отмывания финансов. И чаще всего это именно подростки, студенты и домохозяйки. Тем временем с прошлого года за дропперство введена уголовная ответственность. Подполковник полиции Алмагуль Исмагулова, говоря о бытовом насилии, отмечает, что проблема остается острой: 90% пострадавших – это женщины и дети. В Астане с начала года зарегистрировано более 8 тыс. обращений, касающихся семейных конфликтов. И это цифра показывает растущую готовность людей искать помощь, отмечают полицейские. Для удобства обращений создано приложение FSM Social, предусмотрены превентивные меры и меры поддержки жертв, по коррекции поведения агрессора. После принятия закона о семейно-бытовом насилии действительно наблюдается динамика роста правонарушений ввиду акцента на выявляемость. Это также демонстрирует доверие населения к государственным мерам поддержки жертв, люди просто стали чаще сообщать о правонарушениях. Большинство казахстанцев порицают такие проявления и считают, что в случаях насилия в семье виноват агрессор, а не жертва. При этом количество преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков уменьшилось на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Посредством контакт-центра «111» и QR-кодов выявлено более 4 тыс. детей в сложном эмоциональном состоянии, подвергшихся насилию и жестокому обращению, им оказана помощь. В 34 случаях удалось предотвратить детский суицид. И все же вопросы обеспечения безопасности женщин и детей сохраняют актуальность. Необходимо продолжить выработку дальнейших консолидированных подходов и действий, а также продолжить координацию проводимой работы. Достичь нулевой терпимости к насилию возможно, если государство и общество будут действовать в одном направлении. #безопасность #женщины #бытовое насилие #профилактика