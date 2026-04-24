Увидеть выдру – большая удача

Это связано, во-первых, с их биологией. Они довольно крупные, самцы могут достигать 130 см в длину, у каждой особи своя территория, которая может простираться на несколько километров, а значит, в одном водоеме сразу много выдр обитать не могут. Во-вторых, у них очень медленный цикл воспроизводства: из-за того, что детеныши находятся с матерью до полутора лет, самки воспроизводят потомство один раз в два года, имея в выводке два-три выдренка. Это так называемые природные факторы, влияющие на популяцию этого вида животного.

– Выдра – один из верхних хищников в речных экосистемах, она играет важную роль в их функционировании: это индикатор состояния среды, поскольку ее присутствие обычно говорит о хорошем качестве воды и достаточной кормовой базе. Кроме того, она регулирует численность рыб и других водных организмов, поддерживая баланс в экосистеме. При этом ее убежища и норы на берегах влия­ют на структуру прибрежной зоны. Исчезновение этого хищника может привести к долгосрочным изменениям в экосистеме, поэтому важно сохранять и охранять среднеазиатскую речную выдру, – говорит ведущий специалист АСБК Эльмира Мустафина.

Вообще же крайне малое количество среднеазиатской речной выдры отмечали еще век назад, а сегодня ситуация усугубилась. И связано это уже с человеческим фактором. Загрязнение рек, снижение рыбных запасов, изменение речных экосистем, строительство ГЭС и браконьерство уже привели к исчезновению этого животного в соседнем Кыргызстане. В Казахстане популяция среднеазиатской речной выдры находится в критическом состоянии.

– В последние годы у нас хорошо субсидируется развитие рыбного хозяйства. Это большой плюс для экономики, но с этим связаны и большие риски для среднеазиатской речной выдры. Почему? Потому что из существующих четырех типов рыбных хозяйств, три – открытые, а это значит, что туда за рыбой могут приходить выдры. Ведь реки мелеют, рыбы в них становится мало, потому-то прудовые хозяйства очень привлекают этого зверька. И это приводит к конфликтам: животных могут воспринимать как источник ущерба и преследовать. Кроме того, выдру могут путать с американской норкой – охотничьим видом, – продолжает Эльмира Мустафина.

Сегодня специалисты АСБК налаживают сотрудничество с владельцами и работниками рыбных хозяйств открытого типа в двух областях – Алматинской и Жетысу – с целью повышения их осведомленности об охранном статусе вида и сбора данных о его распространении. Владельцам разъясняют, что среднеазиат­ская речная выдра – краснокнижное животное и за его истребление грозит уголовная ответственность. А также рассказывают о том, что этот зверек не наносит большого урона хозяйствам, как, например, птица баклан. Ну а тем, кто все же не хочет делиться с выдрами, объясняют, как и какие ограждения устанавливать от нежеланных гостей. Впрочем, среди владельцев рыбных хозяйств есть и настоящие любители природы, разрешающие устанавливать на своей территории фото- и видеоловушки. А значит, в скором будущем скрытная выд­ра еще не раз станет героиней съемки.