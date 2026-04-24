Увидеть выдру – большая удача
17
Валентина Мелехова
Краснокнижное животное зафиксировала скрытая камера в Алматинской области. Ареал обитания среднеазиатской речной выдры в Казахстане находится в бассейнах рек Иле и Коксу. А совсем недавно этот зверек был замечен на территории одного из рыбных хозяйств Алматинской области. Его зафиксировали скрытые камеры, установленные Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК). Это стало первым видеоподтверждением обитания выдры в области: ранее в этом же году животное удавалось снять на фотоловушку только в области Жетысу, на территории национального парка «Чарын». Так что кадры, появившиеся в руках защитников природы, – большая редкость, а значит, и большая удача, поскольку среднеазиатская речная выдра – очень редкое животное.