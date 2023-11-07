Узаконена выдача друг другу беглых преступников между Казахстаном и Кипром

Международное сотрудничество
133
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче», сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, его целью является обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений.

Договором между двумя государствами регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Установлены обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче, предусмотрены запрос о выдаче и необходимые документы.

Договор устанавливает обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче. В частности, договором может быть отказано в выдаче, если преступление, в связи с которым запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемого договаривающегося государства и подпадает под его юрисдикцию, и разыскиваемое лицо находится под следствием и будет преследоваться в судебном порядке компетентными органами указанного государства за то же самое преступление.

Также выдача будет несовместима с соображениями гуманности ввиду возраста, здоровья или иных личных обстоятельств разыскиваемого лица с учетом степени тяжести преступления и интересов запрашивающего договаривающегося государства и, если преступление, в отношении которого поступил запрос о выдаче, было совершено за пределами территории запрашиваемого договаривающегося государства, но направлено против его интересов.

Выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с исполнением договора, порядок урегулирования разногласий и другие нормы, связанные с исполнением договора.

«Ратификация договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Кроме того, при ратификации договора его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат», – отмечается в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

#соглашение #закон #подписание #помощь #выдача #преступник #Кипр

Популярное

Все
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Что нужно знать о территориальной обороне
Новые возможности для отечественных экспортеров
Голос маралдинцев услышан
Нет языку вражды!
Кадровая IT-кузница республики
Запреты vs экономика
Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Правительство утвердило нацпроект “Доступный Интернет”
Сектор Газа – в фокусе внимания
Мать и пятеро детей сгорели заживо в ДТП в Турции
ВИЧ и беременность
Шахтерское братство
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Общайтесь и не стесняйтесь!
На перекрестке интересов
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Крематорий: удобрение вместо яда
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Оторвал пацанов от улицы
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества н…
Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийско…
Казахстан и Кипр будут помогать друг другу по уголовным дел…
Касым-Жомарт Токаев принял Вольфганга Кроппа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]